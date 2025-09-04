Passeggiata letteraria. Sulle orme di ’vetro’ di Iris

Verrà recuperata sabato pomeriggio a Castrocaro la camminata letteraria ‘Luoghi di vetro’, inizialmente in programma lo scorso 5 luglio e rinviata per maltempo. Una passeggiata speciale attraverso i siti evocativi del romanzo ‘I giorni di vetro’ di Nicoletta Verna, presentato dalla scrittrice forlivese in una gremita piazza Paul Harris l’estate dello scorso anno. Un viaggio a passo lento, che "unirà parole e paesaggio, memoria e narrazione" spiegano all’ufficio turistico di via Garibaldi.

"Un appuntamento pensato per chi ama la lettura, per chi cammina con curiosità, e per chi desidera guardare il territorio con occhi nuovi – proseguono gli organizzatori –. La protagonista del libro, Iris, ci accompagnerà simbolicamente tra scorci sospesi, silenzi intensi, angoli della città reali e immaginati, in un dialogo profondo tra storia, emozioni e identità". L’opportunità per conoscere il borgo antico, che dal cuore cittadino si inerpica verso il castello. ‘I giorni di vetro’ è infatti ambientato a Castrocaro, paese di origine della scrittrice, durante il fascismo, nel periodo tra l’omicidio Matteotti e la Liberazione e affronta temi di violenza, resistenza e speranza. Si tratta del secondo romanzo storico di Verna che è stata anche editor e già con la prima fatica letteraria, ‘Il valore affettivo’, aveva conquistato diversi premi irrompendo sulla scena letteraria italiana. Numerosi i riconoscimenti anche per quest’ultimo volume, a lungo nella top ten delle vendite in Italia, vincitore del premio dell’Unione Europea per la letteratura 2025, del premio letterario Mario La Cava 2025 e del premio Manzoni per il romanzo storico del 2024. Il libro è rientrato nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2025. A condurre i partecipanti nella camminata sarà Laura Mengozzi, guida ambientale escursionistica Aigae, che "intreccerà letture ad alta voce tratte dal romanzo, approfondimenti sui luoghi attraversati, e suggestioni per vivere in modo immersivo il legame tra Castrocaro e la letteratura".

L’evento è adatto a tutte le età e non richiede un allenamento particolare, si consiglia tuttavia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte alla camminata. Il ritrovo è fissato per le 17.30 alla Welcome room di via Garibaldi 46. La quota di partecipazione è di 8 euro, gli under 12 non pagano. La durata indicativa dell’esperienza sarà di 2 ore. Per info e prenotazioni, tel. 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel.