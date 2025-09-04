Passeggiata letteraria. Sulle orme di ’vetro’ di Iris

Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
4 set 2025
FRANCESCA BEATRICE MICCOLI
Alla scoperta dei luoghi citati nel romanzo dell’autrice forlivese Nicoletta Verna. Appuntamento sabato alle 17,30 a Castrocaro con la guida Mengozzi.

Alla scoperta dei siti evocativi del romanzo ‘I giorni di vetro’ dell’autrice forlivese Nicoletta Verna

Alla scoperta dei siti evocativi del romanzo ‘I giorni di vetro’ dell’autrice forlivese Nicoletta Verna

Verrà recuperata sabato pomeriggio a Castrocaro la camminata letteraria ‘Luoghi di vetro’, inizialmente in programma lo scorso 5 luglio e rinviata per maltempo. Una passeggiata speciale attraverso i siti evocativi del romanzo ‘I giorni di vetro’ di Nicoletta Verna, presentato dalla scrittrice forlivese in una gremita piazza Paul Harris l’estate dello scorso anno. Un viaggio a passo lento, che "unirà parole e paesaggio, memoria e narrazione" spiegano all’ufficio turistico di via Garibaldi.

"Un appuntamento pensato per chi ama la lettura, per chi cammina con curiosità, e per chi desidera guardare il territorio con occhi nuovi – proseguono gli organizzatori –. La protagonista del libro, Iris, ci accompagnerà simbolicamente tra scorci sospesi, silenzi intensi, angoli della città reali e immaginati, in un dialogo profondo tra storia, emozioni e identità". L’opportunità per conoscere il borgo antico, che dal cuore cittadino si inerpica verso il castello. ‘I giorni di vetro’ è infatti ambientato a Castrocaro, paese di origine della scrittrice, durante il fascismo, nel periodo tra l’omicidio Matteotti e la Liberazione e affronta temi di violenza, resistenza e speranza. Si tratta del secondo romanzo storico di Verna che è stata anche editor e già con la prima fatica letteraria, ‘Il valore affettivo’, aveva conquistato diversi premi irrompendo sulla scena letteraria italiana. Numerosi i riconoscimenti anche per quest’ultimo volume, a lungo nella top ten delle vendite in Italia, vincitore del premio dell’Unione Europea per la letteratura 2025, del premio letterario Mario La Cava 2025 e del premio Manzoni per il romanzo storico del 2024. Il libro è rientrato nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2025. A condurre i partecipanti nella camminata sarà Laura Mengozzi, guida ambientale escursionistica Aigae, che "intreccerà letture ad alta voce tratte dal romanzo, approfondimenti sui luoghi attraversati, e suggestioni per vivere in modo immersivo il legame tra Castrocaro e la letteratura".

L’evento è adatto a tutte le età e non richiede un allenamento particolare, si consiglia tuttavia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte alla camminata. Il ritrovo è fissato per le 17.30 alla Welcome room di via Garibaldi 46. La quota di partecipazione è di 8 euro, gli under 12 non pagano. La durata indicativa dell’esperienza sarà di 2 ore. Per info e prenotazioni, tel. 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel.

