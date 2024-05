Passeggiate, arte e cinema per conoscersi

Sei appuntamenti dedicati alle donne di diverse età e provenienze per conoscersi e dialogare. Si tratta della rassegna ‘Quello che abbiamo in testa’ promossa dalla cooperativa DiaLogos e il collettivo Monnalisa, con il patrocinio del Comune di Forlì in collaborazione con il Centro Donna. "Nel 2023 – spiega Francesca Abbiati, coordinatrice del progetto – avevano partecipato donne di tutte le età, dai 25 fino ai 70 anni, sia italiane che straniere. Il gruppo che è nato da quell’esperienza ci ha spinto a riproporre la rassegna". Il titolo è ispirato all’omonimo libro di Sumaya Abdel Qader: "Rispecchia alla perfezione il nostro intento – continua Abbiati –: quello di creare momenti di incontro dove ciascuna, indipendentemente dal proprio background, può raccontarsi e condividere paure e desideri". Si parte il 21 maggio con la ‘Passeggiata per Forlì’, dalle 9 alle 12, per scoprire la storia della città e alcune curiosità sui luoghi che ogni giorno viviamo. Il punto di ritrovo è sotto il porticato dell’ufficio postale in piazza Saffi. Si prosegue il 28, allo stesso orario al parco urbano nel bar vicino al laghetto, con il ‘Laboratorio di pittura’, per osservare con altri occhi la natura circostante e trasformarla attraverso l’arte. Non sono richieste abilità particolari.

Il 31 maggio alle 21 è il turno della proiezione del film ‘The Farewell’ al cinema San Luigi (via Nanni 14). La pellicola racconta la storia di una famiglia che decide di nascondere alla nonna una terribile prognosi, creando il pretesto per riunirsi prima che sia troppo tardi. L’opera ha vinto un premio ai Golden Globes. Dopo la proiezione è previsto un confronto sull’importanza della relazione e cura tra generazioni diverse. Il 4 giugno, dalle 9 alle 12 visita alla mostra dei Preraffaelliti al San Domenico, per ammirare colori, forme e modi di rappresentare la realtà. Sempre all’insegna della creatività, l’11 alle 9 al Centro Donna (via Tina Gori 58), ‘Laboratorio artistico’ per creare gioielli e accessori con materiali di recupero. La rassegna si chiude il 18 con ‘Storie di donne’ per conoscere la vita e le avventure delle donne che hanno animato Forlì attraverso la visita al Museo romagnolo del teatro e all’Istituto Storico della Resistenza. Il punto di ritrovo è davanti alla fontana in piazza Duomo.

La cooperativa DiaLogos, dal 2011, si occupa di integrazione e mediazione culturale nel comprensorio forlivese e lavora in sinergia con il collettivo femminista intersezionale Monnalisa, da tempo impegnato nella lotta alle discriminazioni di genere. Gli incontri sono a ingresso libero. I posti sono limitati e su prenotazione: DiaLogos 0543.371097 – 392.0854146 Anna.

Valentina Paiano