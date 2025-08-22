Passeggiate guidate e visita alla mostra sul centenario

In occasione del centenario della fondazione di Predappio ogni sabato, da domani al 3 gennaio, alle 17 in agosto e da settembre alle 15, si terranno le ‘Passeggiate guidate’, a cura di guide turistiche abilitate, con il patrocinio del Comune, "per conoscere meglio dal punto di vista storico e architettonico un progetto che ha davvero dell’incredibile", come spiegano gli organizzatori.

L’itinerario, della durata di circa 2 ore, parte dall’Oratorio di Santa Rosa, dove sono conservate opere come la Madonna del Fascio, la Madonna del libro, tavola di scuola raffaellita, e la statua di Santa Rosa da Lima, a cui la chiesa è dedicata.

Dopo la visita alla mostra ‘Predappio 100’, allestita presso la Casa natale Mussolini, il percorso si snoda lungo la via principale, analizzando il progetto dell’architetto Florestano Di Fausto, dove si affacciano le principali architetture, tra cui il Mercato dei Viveri, le Case Economiche, la scuola elementare, il Palazzo Caproni, l’edificio Postelegrafonico e la Caserma dei Carabinieri.

Il percorso si conclude in piazza Sant’Antonio, dove svettano imponenti edifici come l’ex Casa del Fascio e dell’Ospitalità, Palazzo Varano e la chiesa di Sant’Antonio.

La quota è 12 euro; ingresso ridotto alla mostra 3 euro. La visita è garantita per un minimo di 5 partecipanti, prenotazione obbligatoria: predappiotour@gmail.com; WhatsApp scritto o sms a 353.4683589.

Quinto Cappelli