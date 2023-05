Passione e impegno in collina: "Impasto la pizza da 30 anni"

Cristian Fagnoli, titolare del ristorante-pizzeria Pineta a Monte Mirabello, la frazione a 8 km sopra Predappio Alta sulla strada provinciale per Rocca San Casciano, domani festeggia i 30 anni da quando iniziò a fare la pizza.

Racconta Cristian: "Il ristorante è stato avviato nel 1967 dai miei genitori, Antonio Fagnoli e Lina Incerti, dai quali ho ricevuto il testimone. Attualmente proseguo l’attività, insieme a mia moglie Lisa Lombardi. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera a Castrocaro Terme, a 17 anni imparai a fare la pizza, presso il ristorante Luisin di Meldola. Subito dopo aver conseguito l’attestato dall’Associazione pizzerie italiane, ho iniziato a fare la pizza nel ristorante di famiglia, dove prima che io imparassi non era mai stata fatta".

Domani sono esattamente 30 anni che Cristian fa la pizza e il giorno dopo, martedì, sono 24 anni che è sposato con Lisa. Dal matrimonio sono nate anche due figlie: Alessia e Alice. Commenta Cristian: "Il ristorante a conduzione famigliare vanta molto spazio. All’interno, durante la stagione invernale, si può mangiare in un ampio salone. Mentre d’estate è possibile cenare al fresco nel giardino esterno".

Cosa si mangia al ristorante-pizzeria Pineta? Risponde lo chef-pizzaiolo: "Prepariamo piatti tipici romagnoli, pasta fatta in casa tirata al mattarello, carne ai ferri e trippa, ovviamente, anche la pizza: nella bassa stagione è sul menù soltanto nei weekend, mentre in estate tutte le sere". Commenta il cliente Filippo Lessi: "La pizza di Cristian è sottile senza bordi alti, apprezzata dai suoi clienti per l’alta digeribilità". I gusti che vanno per la maggiore sono l’immancabile pizza ‘Cristian’, con prosciutto cotto e verdure di Monte Mirabello, ‘Costel’ con misto di tutto e, dulcis in fundo, la ‘Pizza dolce’, con le arance.

Recentemente la frazione di Monte Mirabello è stata colpita dall’alluvione, come molte altre zone sia dell’Emilia-Romagna sia di Predappio, causando numerosi disagi, tra cui frane e smottamenti. A seguito di questi avvenimenti, è attualmente interrotto il collegamento diretto con Rocca San Casciano. Nonostante ciò, il ristorante rimane aperto e raggiungibile sia se si va da Predappio sia se si va da Tontola.

Quinto Cappelli