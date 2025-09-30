Passione in movimento Giovani e solidarietà

Lo sport è il grande protagonista di tante iniziative che vedono protagonisti giovani forlivesi. Al Villaggio San Pellegrino di Misano Adriatico, per esempio, si è svolto il Summer Camp della società Circolo Schermistico Forlivese: una settimana intensa che ha visto protagonisti i ragazzi da 10a 14 anni, impegnati in un programma ricco di sport, amicizia e divertimento, insieme anche alla società società Koala Reggio Emilia. Quella appena trascorsa è stata un’estate da record per Basketball Stars Camp: con oltre 600 ragazzi coinvolti e oltre 30 istruttori qualificati provenienti da tutta Italia, l’associazione forlivese ha raggiunto numeri mai toccati nei suoi nove anni di attività, tra viaggi all’estero e iniziative ‘di casa’. E c’è anche una società ben radicata, con un florido settore giovanile, che raccoglie grandi soddisfazioni: è il Softball Forlì sponsorizzato Italposa. Sono ben 6 le giocatrici che si sono laureate campionesse d’Europa con la Nazionale italiana: Ilaria Cacciamani, Laura Vigna, Noemi Giacometti, Alexia Lacatena, Marta Gasparotto e l’italo-americana Julianna Verni.

Si è tenuta nei giorni scorsi la 1ª edizione della Stravillafranca, nel contesto di Asi Sport Experience: 500 i partecipanti, con una partnership importante sul fronte della solidarietà, la Lega Fibrosi Cistica. L’evento è stato pensato in un territorio colpito dall’alluvione.

Ma lo sport ha molte facce diverse: su iniziativa del 7° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito ‘Vega’, di stanza presso l’aeroporto militare di Rimini, si è tenuto un importante evento informativo dedicato a tutte le scuole di volo e i club di aviazione ultraleggera sul tema dell’utilizzo degli spazi aerei e sulle procedure operative militari in vigore nelle aeree a traffico controllato dove spesso operano i velivoli da diporto. La scuola di volo di Villafranca di Forlì, A.LI Soccorso ha partecipato con una ampia delegazione di piloti e istruttori e con la presenza di uno degli aeromobili dell’aeroclub con al comando il colonnello pilota Luca Di Santo, ex pilota di NH90 e Capo Ufficio Sicurezza Volo presso il reggimento che ha ospitato l’evento, e con Enrico Lavoratti come copilota navigatore. La scuola di volo, in questo periodo, ha anche rilasciato due nuovi brevetti, conseguiti dall’ingegnere Matteo Cantara classe 1990 e Samuele Fullin classe 2005.