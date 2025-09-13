La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente inseguimentoPiramide di lettiniBrioche più buoneSagre weekendFiere MarcheClassifica pizzerie
Acquista il giornale
Cronaca"Pasto in bianco? Solo con certificato"
13 set 2025
SOFIA VEGEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. "Pasto in bianco? Solo con certificato"

"Pasto in bianco? Solo con certificato"

Niente più pasto in bianco senza certificato medico. È la novità appena introdotta dalle linee guida che la Regione Emilia-Romagna...

Niente più pasto in bianco senza certificato medico. È la novità appena introdotta dalle linee guida che la Regione Emilia-Romagna...

Niente più pasto in bianco senza certificato medico. È la novità appena introdotta dalle linee guida che la Regione Emilia-Romagna...

Per approfondire:

Niente più pasto in bianco senza certificato medico. È la novità appena introdotta dalle linee guida che la Regione Emilia-Romagna ha diffuso per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026, e che aboliscono la possibilità per i genitori di richiedere una modifica del pranzo per i propri figli, senza un documento presentato da un pediatra che giustifichi la scelta.

"Il menù per ogni scuola viene elaborato da dietisti professionisti e poi vistato dall’AUSL Romagna – spiegano dalla Regione –. Il principio è quello di assicurare tutti i macronutrienti ritenuti indispensabili al benessere del minore: per questo, ogni giorno il pasto previsto rispetta quest’equilibrio, che rinunciare a quanto previsto nel menù rischierebbe di danneggiare". Ma la notizia non è stata accolta in maniera unanime.

"Non è accettabile che venga imposto un piano alimentare obbligatorio senza considerare le necessità individuali e le preferenze alimentari dei bambini, soprattutto quando il rischio concreto è che restino senza mangiare", protesta Erika Rizzo, docente dell’istituto comprensivo Decio Raggi di Roncadello e mamma di una bambina che frequenta lì la scuola primaria. La sua segnalazione è condivisa da altri genitori, che ora si muoveranno tramite i loro rappresentanti per richiedere una revisione delle norme aggiornate dalla Regione.

"Nella mia classe ci sono 24 bambini — racconta Rizzo —, che spesso, specialmente nei giorni in cui è previsto il piatto unico (la pasta ripiena, come le lasagne, o il passato di verdure), rifiutano il pasto. I genitori lo sanno, e se si toglie loro la possibilità di richiedere il pasto bianco in quei giorni, il rischio è che i bambini non mangino del tutto, cosa che mette a rischio la loro salute, soprattutto nel caso di chi, come mia figlia, fa sport a livello agonistico. Un servizio a pagamento, che ci costa 6 euro e 40 centesimi al giorno, dovrebbe garantire più libertà di scelta", conclude la docente.

Sofia Vegezzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuolasalute