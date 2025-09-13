"Pasto in bianco? Solo con certificato"

Niente più pasto in bianco senza certificato medico. È la novità appena introdotta dalle linee guida che la Regione Emilia-Romagna ha diffuso per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026, e che aboliscono la possibilità per i genitori di richiedere una modifica del pranzo per i propri figli, senza un documento presentato da un pediatra che giustifichi la scelta.

"Il menù per ogni scuola viene elaborato da dietisti professionisti e poi vistato dall’AUSL Romagna – spiegano dalla Regione –. Il principio è quello di assicurare tutti i macronutrienti ritenuti indispensabili al benessere del minore: per questo, ogni giorno il pasto previsto rispetta quest’equilibrio, che rinunciare a quanto previsto nel menù rischierebbe di danneggiare". Ma la notizia non è stata accolta in maniera unanime.

"Non è accettabile che venga imposto un piano alimentare obbligatorio senza considerare le necessità individuali e le preferenze alimentari dei bambini, soprattutto quando il rischio concreto è che restino senza mangiare", protesta Erika Rizzo, docente dell’istituto comprensivo Decio Raggi di Roncadello e mamma di una bambina che frequenta lì la scuola primaria. La sua segnalazione è condivisa da altri genitori, che ora si muoveranno tramite i loro rappresentanti per richiedere una revisione delle norme aggiornate dalla Regione.

"Nella mia classe ci sono 24 bambini — racconta Rizzo —, che spesso, specialmente nei giorni in cui è previsto il piatto unico (la pasta ripiena, come le lasagne, o il passato di verdure), rifiutano il pasto. I genitori lo sanno, e se si toglie loro la possibilità di richiedere il pasto bianco in quei giorni, il rischio è che i bambini non mangino del tutto, cosa che mette a rischio la loro salute, soprattutto nel caso di chi, come mia figlia, fa sport a livello agonistico. Un servizio a pagamento, che ci costa 6 euro e 40 centesimi al giorno, dovrebbe garantire più libertà di scelta", conclude la docente.

Sofia Vegezzi