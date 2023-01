Pastori si diventa anche sui libri

Pascoli e opportunità professionali con la zootecnia di montagna: dal mese di aprile partirà, al centro di formazione ’Officine Capodarno’ di Stia, la ’ShepherdSchool’, ossia una scuola per pastori e allevatori, realizzata nel progetto Life (strumento di finanziamento dell’Unione europea). Scenario dell’iniziativa è il parco nazionale delle Foreste Casentinesi, tra Romagna e Toscana.

L’obiettivo è la conservazione di alcuni habitat di prateria – ambienti caratterizzati dalla ricca biodiversità – attraverso la promozione e la valorizzazione delle professioni funzionali a questo scopo. La creazione di una scuola di formazione per nuovi pastori ed allevatori, tra le azioni del Life, ha anche l’obiettivo di contribuire a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, in particolare nelle zone montane.

Saranno realizzati quattro cicli di formazione, fino al 2027. La scuola sarà organizzata in modo da garantire una duplice offerta formativa: una parte teorica – con lezioni in classe svolte da personale tecnico qualificato – e una seconda articolazione di stage, di trenta giorni totali (non continuativi), in cui i partecipanti affiancheranno professionisti delle realtà produttive nel territorio del parco nazionale.

L’iscrizione alla scuola (termine fissato per il 28 febbraio) è gratuita. I partecipanti (per il 2023 il numero massimo è di sei unità) saranno selezionati in base alle esperienze pregresse, ad attitudine e motivazione. Iinfo sul sito lifeshepforbio.euSheperdSchool.