Pastorizia, apre la scuola Ecco gli otto ‘studenti’

di Oscar Bandini

Ha aperto i battenti la Scuola di pastorizia nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Ieri alle Officine Capodarno di Stia i promotori del progetto (Regione Toscana, Università di Firenze e Roma - La Sapienza, Unioni dei Comuni del Casentino, Pratomagno, Valdarno e Valdisieve e Romagna Forlivese, Studio Verde e Euromontana), con il coordinamento di Dream Italia, hanno svelato chi sono gli 8 aspiranti pastori scelti tra ben 168 che avevano fatto domanda di ammissione, nonché le aziende che li ospiteranno e li avvieranno a mettersi in gioco per quella che potrebbe diventare la loro nuova professione. Gli otto prescelti sono: Marco Sozzi (20 anni, di Varese); Gemma Pandolfi e Maria Alejandra Chaves (25 e 26 anni di Firenze); Cosimo Guarducci (22 anni, di Laterina, Arezzo); Giovanni Manfredi (29 anni, di Reggio Emilia); Rachele Agostini (28 anni, di Poppi, Arezzo); Louis von Saint Paul (34 anni, di Reggello, Firenze); Federico Rubino (22 anni, di Bolzano). La scuola nasce nell’ambito del progetto ‘Life ShepforBio’ cofinanziato dall’Unione Europea. e si propone di migliorare lo stato di conservazione di alcuni habitat (praterie e pascoli) della Rete Natura 2000 tramite una loro corretta gestione pastorale.

Tra le aziende romagnole che ospiteranno alcuni degli ammessi c’è l’azienda agricola di Mezza Cà di Miriam Tagliaferri (Rocca San Casciano) e l’allevatore Oscar Michelacci del Casone-Fantella (Premilcuore).

Michelacci quando ha iniziato a fare l’imprenditore agricolo?

"Nel 1997, mentre per 9 anni precedentemente ero dipendente civile dell’aeronautica".

Preferì quindi abbandonate il posto fisso per un lavoro più impegnativo che richiede tanto tempo?

"Certamente, una scelta precisa, un richiamo talmente forte che ho deciso di tornare tra i miei monti".

Qualche notizia sulla sua azienda?

"La superficie di proprietà è di circa 100 ettari e se aggiungiamo i terreni in affitto in varie zone dell’appennino forlivese (Acquaviva, Concolle, Monte Cavallo, Frassineto, Casella) arriviamo a 230 ettari tra pascoli, prati, boschi. Alleviamo 80-90 capi in stalla, 50 fattrici di bovina romagnola e anche i tori vanno al pascolo. Il nostro è un ciclo chiuso. Produciamo foraggio e orzo che servono ad alimentare le bestie, mentre il grano lo vendiamo. La legna la utilizziamo per autoconsumo. A fare l’agricoltore non ci si arricchisce ma si riesce a vivere dignitosamente".

Lei parla al plurale. In quanti siete a lavorare?

"Il sottoscritto, mio babbo di 87 anni che mi aiuta in stalla e mia moglie coadiuvante nei momenti topici. Ho due figli che al momento hanno scelto però strade diverse dalla mia".

A maggio le sarà assegnato un aspirante pastoreallevatore. Come lo guiderà?

"Lo condurrò piano piano ai vari lavori in azienda: dall’aggiustare le recinzioni a impratichirsi con gli animali allevati. Ma l’elenco è lungo e solo con calma lo introdurrò alle varie tipologie di lavoro".