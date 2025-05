’Paternal Leave’, Luca Marinelli all’Astoria

Un biglietto omaggio per il cinema ai primi 10 lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30.

Arriva ’Paternal Leave’. Diretto da Alissa Jung, si svolge sulle desolate spiagge della riviera romagnola, immerse nell’atmosfera silenziosa e invernale. La storia segue Leo (Juli Grabenhenrich), una 15enne tedesca che, dopo aver scoperto l’identità del suo padre biologico italiano, decide di partire per incontrarlo. Arrivata a Rimini, si imbatte in Paolo (Luca Marinelli), un uomo sorpreso e intimorito, incapace di giustificare la sua lunga assenza. Quello che doveva essere un incontro inatteso e dolce si trasforma ben presto in un confronto aspro e doloroso, un faccia a faccia tra le scelte del passato e le ombre del presente. Nel frattempo, Leo intreccia legami con altre persone: Edoardo, un ragazzo che vive con un padre violento, e la piccola Emilia, la figlia riconosciuta e amata di Paolo. Al centro della storia ci sono i temi dell’abbandono, della ricerca delle proprie radici e della solitudine. L’incontro tra Leo e Paolo diventa un viaggio emozionale, un tentativo di dare senso a una storia incompleta e di affrontare le cicatrici di scelte non fatte.

In sala anche ’One to one: John & Yoko’. Il documentario diretto da Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards è incentrato sulla vita della coppia formata da John Lennon e Yoko Ono, in particolare dopo il trasferimento a New York nel 1971. Dal loro appartamento a Bank Street, in cui risiedevano nel ‘72, i due hanno intrapreso attività artistiche, ma anche sociali e politiche, sempre insieme. Al centro della storia ci sono i concerti The One to One, uniche esibizioni pervenute complete di John Lennon dopo i Beatles, accompagnato da Yoko Ono, The Plastic Ono Band, Elephant’s Memory e ospiti speciali. Il film offre uno sguardo intimo nella vita della coppia, ma anche nella New York degli anni ‘70 in preda a un mutamento molto turbolento. Il documentario offre video e audio inediti proveniente dall’archivio di Lennon, tra cui telefonate e filmati amatoriali con Ono.

In cartellone anche ’Thunderbolts*’, film Marvel diretto da Jake Schreier che riunisce un’improbabile squadra di antieroi composta da Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell). Reclutati da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) per una missione segreta, questi emarginati, segnati da un passato turbolento, scoprono troppo tardi di essere caduti in una trappola mortale...

Resta ’Bird’, di Andrea Arnold. Bailey (Nykiya Adams) è una dodicenne che vive con suo fratello Hunter (Jason Buda) e suo padre Bug (Barry Keoghan) in una casa occupata abusivamente nel nord del Kent, in Inghilterra. La sua vita è segnata dal caos e dall’incertezza e i suoi unici amici sono gli animali che incontra durante le sue giornate e Bird (Franz Rogowski), uno strano ragazzo, che si rifugia sui tetti del quartiere, in cerca la sua famiglia, un tempo vicina a quella di Bailey. Il loro incontro diventa un simbolo di speranza e di ricerca di appartenenza.

Rimane, poi, ’The Legend of Ochi’, di Isaiah Saxon: una giovane ragazza, Yuri (Helena Zengel) scopre di essere in grado di comunicare con una rarissima specie animale che vive nella foresta, nota con il nome di ochi...

In scena anche ’Black Bag - Doppio Gioco’, diretto da Steven Soderbergh che porta i scena una caccia a un traditore tra le fila dell’Intelligence britannica. L’agente segreto George Woodhouse (Michael Fassbender) riceve un delicato incarico dal suo superiore Meacham (Gustaf Skarsgård): scoprire chi dall’interno dell’agenzia, ha trafugato un software top-secret. Tra i cinque sospettati c’è anche la moglie di George, Kathryn (Cate Blanchett), anch’essa agente.