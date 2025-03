Patrimonio artistico, S. Sofia cerca il gestore

Galleria d’arte contemporanea Vero Stoppioni e Parco delle sculture all’aperto di Santa Sofia, cercasi gestore. Infatti l’amministrazione comunale vuole individuare un operatore in base all’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso trattativa diretta.

Dalla fine degli anni ‘50 con la nascita del Premio Campigna il territorio di Santa Sofia si è arricchito di beni e siti culturali di grande pregio fra i quali la Galleria di Arte Contemporanea Stoppioni dove sono custodite le opere pittoriche degli esponenti delle più interessanti scuole artistiche italiane dagli anni ‘50 ad oggi: il neorealismo, l’informale, la pop art, l’astrattismo, la nuova figurazione, fino alle più recenti tendenze, fra cui il fondo costituito dalle opere di Mattia Moreni con la grande Mistura e gli autoritratti.

Inoltre l’arte si è allargata al territorio con il Parco di Sculture sorto nel 1993 con 14 opere di artisti di fama internazionale (Mauro Staccioli, Hidetoshi Nagasawa, Loris Cecchini, Chiara Pergola, i coniugi Anne e Patrick Poirier, Giulio De Mitri, Cuoghi Corsello, Sissi, Giuseppe Maraniello, Flavio Favelli, Nicola Carrino, Eliseo Mattiacci, Luigi Mainolfi, Arnaldo Pomodoro e Francesco Somaini), collocate in un percorso che si snoda dal centro di Santa Sofia, partendo dal Parco della Resistenza (già Parco Giorgi), per scendere poi nell’alveo del fiume Bidente e che integra le installazioni dei più conosciuti artisti contemporanei con il paesaggio e con la storia del territorio all’interno del percorso espositivo del Parco delle sculture all’aperto molto frequentato in tutte le stagioni.

"L’Amministrazione è impegnata ormai da diversi anni nella promozione e riqualificazione di questo importante patrimonio – commenta l’assessora alla cultura Chiara Bellini –, attraverso una costante progettazione e investimenti finanziari. Ora si pone però la necessità di sviluppare un progetto organico di gestione di questo importante patrimonio che agevoli la fruibilità dei beni attraverso un calendario strutturato e un orario settimanale di aperture che aumenti la loro visibilità, ampliando i target turistici tramite una capillare e specifica campagna informativa".

Il corrispettivo dovuto da parte dal Comune di Santa Sofia per i servizi specificati minuziosamente nel capitolato d’appalto è di 70.000 euro lordi per gli anni 2025 e 2026.