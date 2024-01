Patrimonio culturale, come proteggerlo nel corso dei tempi

Al Campus di Forlì si apre il terzo Simposio internazionale dal titolo ’Il patrimonio culturale tangibile e intangibile attraverso il passato, presente e futuro’; sarà una due giorni, in programma oggi e domani, che riunirà a Forlì i maggiori esperti internazionali per avviare la ricerca di nuove efficaci modalità per proteggere il patrimonio culturale come parte integrante della identità di ogni individuo e di ogni collettività, a fronte dell’esplosione del conflitto armato tra Israele e Palestina e del perdurare della guerra in Ucraina. L’evento continuerà domani alla Rocca di Bertinoro, sede del Centro Universitario. Nel corso dell’incontro si susseguiranno sessioni sulle tematiche più importanti (diritti umani e patrimonio culturale, digitalizzazione e patrimonio culturale, tutela dei beni culturali in tempo di guerra) con interventi di giovani studiosi provenienti da tutti i continenti. Il simposio sarà inoltre l’occasione per annunciare la fondazione dell’Heritage International Institute (HII), con sede a Roma, finalizzato alla protezione e alla promozione del patrimonio culturale e naturale materiale e immateriale, in tutto il mondo e in ogni circostanza, anche durante i conflitti armati.