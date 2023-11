"Patrimonio razionalista come il Miglio Bianco?. Da Unesco"

"Sarebbe opportuno portare avanti la candidatura transnazionale Unesco del patrimonio razionalista, come proposto insieme al sindaco di Forlì partendo proprio dal Miglio Bianco della città". Lo dichiara il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni (foto).

"Rispetto alla discussione che sta tenendo banco in queste ore a proposito dell’architettura razionalista, ribadisco la posizione portata avanti da anni: per unicità si tratta di opere da valorizzare" rimarca ancora Borgonzoni. Che conclude: "Sono andati in questa direzione i fondi stanziati con la legge di Bilancio 2022 grazie ad emendamenti della Lega per interventi nella città di Como, un milione di euro, e altre città".