Patrona, oggi si svela la colonna Altri lavori entro il sesto centenario

di Alessandro Rondoni Domani torna la festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì. Ma già oggi alle 15, in piazza del Duomo, sarà inaugurata la colonna con la statua della Madonna a conclusione dei lavori di restauro. Il monumento, che in passato si trovava in piazza Saffi e che era stato abbattuto nel 1909 e nel 1928, in occasione del quinto centenario fu collocato accanto alla Cattedrale e qui ogni anno si svolge la Fiorita con l’omaggio dei bambini alla Patrona. È stato solo il primo di una serie di lavori importanti anche a livello simbolico: la diocesi si sta già preparando al sesto centenario del miracolo che sarà celebrato nel 2028 e per l’occasione sono in programma importanti e pluriennali lavori di recupero e conservazione della Cappella della Madonna del Fuoco, dove è custodita la sacra immagine, e anche della cupola con gli affreschi del pittore Carlo Cignani. Le celebrazioni religiose si aprono già oggi alle 17.30 con i primi vespri e il canto delle litanie cui seguirà alle 18.30 la messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Come da tradizione, poi, stasera sui davanzali e sui balconi delle case della città verranno accesi i lumini rossi...