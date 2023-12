"Pattinate gratis agli alluvionati? Offensivo"

"Biglietti gratis per la pista di pattinaggio per gli alluvionati: si rende conto il sindaco di quello che dice?". Attacca così Europa Verde le dichiarazioni di Zattini e giunta sulle iniziative natalizie. "Dopo avere mostrato la propria inadeguatezza – dicono i portavoce del partito ambientalista Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi, riferendosi direttamente al sindaco – nell’affrontare l’alluvione e ancor più le sue drammatiche conseguenze, senza incontrare cittadini, senza fare censimento dei danni, senza fornire un sostegno solido e anche umano a chi ha perduto tutto, ha pensato bene di fare un gesto che risulta offensivo per gli alluvionati. Si è dedicato ad accendere luminarie, a sperperare soldi pubblici in discutibili pacchianerie natalizie, a inaugurare supermercati e centri commerciali e oggi pensa di cavarsela con quattro biglietti gratis per la pista di pattinaggio. Pista che fra l’altro è il simbolo dello spreco energetico, pretendendo di ricreare una condizione ambientale che non esiste ed è incompatibile con i problemi del riscaldamento globale di cui anche a Forlì misuriamo le conseguenze"..

I Verdi poi specificano: "L’aria dell’Italia è la più inquinata del pianeta e il numero dei morti provocati è il più alto in assoluto e di questo drammatico record è artefice la pianura padana, ma chi se ne frega: ancora una volta hanno messo in piazza un impianto sempre più grande, ad anello, che consuma una enorme quantità di energia per produrre il ghiaccio quando le attuali temperature sono arrivate nei giorni scorsi anche a 19-20 gradi. E perché non mettere come squallida ciliegina sopra questa penosa torta un regalino agli alluvionati, così che possano divertirsi un po’, qualche bel biglietto gratuito perché possano volteggiare spensierati attorno a Saffi?".

Infine, "non sappiamo se la decisione di promuovere una mostra fotografica sulla alluvione sia anch’essa frutto di mancanza di consapevolezza o altro: in ogni caso quelle foto e quei filmati ricorderanno l’inefficienza durante un terribile periodo che non è concluso, i cui guai non si curano con qualche biglietto gratis. Panem et circenses ancora una volta e nient’altro".