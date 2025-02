Patto contro l’evasione. Firmata una triplice intesa

Sottoscritto a palazzo di giustizia un accordo di collaborazione tra procura, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza allo scopo di "migliorare l’efficacia complessiva dell’azione di contrasto all’evasione fiscale e ai reati tributari".

Si tratta del terzo accordo sottoscritto dalle fiamme gialle di Forlì-Cesena, dopo quelli con la Provincia e Acer. L’intesa, siglata dal procuratore della Repubblica di Forlì, Enrico Cieri, con il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena, Antonio Mola e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, colonnello Vito Pulieri, "mira a semplificare i processi di comunicazione al fine di ottimizzare i flussi informativi riguardanti le tematiche interessate dalla presenza di reati in materia tributaria che innescano distinti procedimenti sia di natura penale che tributaria, nelle sue fasi di verifica fiscale e successivo accertamento".

Il precedente protocollo d’intesa era stato firmato per la ricostruzione post alluvione del 2023, tra le fiamme gialle e l’Acer, l’Azienda casa Emilia-Romagna della provincia di Forlì-Cesena. Intesa valida sino al 31 dicembre 2026; e prevede che Acer e Finanza diano vita "a un flusso informativo, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni comportamento illecito". Nello specifico Acer comunicherà periodicamente alle fiamme gialle informazioni per consentire di poterle utilizzare per orientare più efficacemente la propria azione di controllo.