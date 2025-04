Patto per la casa, ratifica prevista martedì 29 aprile

Ieri si è tenuta la seduta anche della terza commissione con all’ordine del giorno due punti che verranno poi ratificati nel corso del consiglio comunale che si terrà il prossimo martedì 29 aprile. L’approvazione e la convenzione per il patto per la casa come da delibera regionale numero 906 del giugno 2023; bisognerà poi deliberare su alcune modifiche e integrazioni al regolamento per la gestione degli alloggi comunali di edilizia agevolata e al regolamento per l’applicazione delle misure di mitigazione delle decadenze nell’edilizia residenziale pubblica. Entrambi i punti sono stati trattati dall’assessora alle politiche della casa, Angelica Sansavini, coadiuvata dal dirigente del settore.