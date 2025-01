Patto per la lettura, progetto al via a S. Sofia

Prende il via il ‘Patto per la lettura di Santa Sofia’. Si tratta di un processo partecipativo attraverso cui il Comune, in collaborazione con l’associazione Sophia in libris Aps, chiede la collaborazione di tutti i soggetti che considerano la lettura e l’accesso alla conoscenza un diritto fondamentale, elemento imprescindibile per il pieno sviluppo della personalità umana nonché risorsa strategica della comunità al fine di definire azioni e politiche attive per la diffusione, il consolidamento e l’accrescimento della lettura tra i propri cittadini.

"Al Patto potranno aderire soggetti pubblici e privati – precisa l’assessora alla cultura Chiara Bellini – quali: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi, circoli e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie, case di riposo e altro ancora, che condividano principi, intenti e finalità del progetto, mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Patto, di durata quinquennale, da parte del legale rappresentante".

"Questo Patto riconosce la lettura e l’accesso alla conoscenza – commenta la presidente di Sophia in libris Elvira Laura Bandini – come un diritto fondamentale della persona e come risorsa strategica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità. Il Patto intende creare e definire una rete capillare di azioni e politiche attive di promozione, diffusione, consolidamento e valorizzazione della lettura quale strumento di inclusione, partecipazione e coesione sociale". Tra le finalità, la valorizzazione della Biblioteca comunale ‘Luciano Foglietta’ come centro culturale della comunità, luogo di incontro, apprendimento e socializzazione, con laboratori di lettura per bambini e ragazzi, presentazioni di libri ed eventi con autori, oltre a promuovere la lettura in età precoce, con particolare riferimento al programma nazionale Nati per Leggere, individuando nella letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza una priorità d’azione.

"Vogliamo collaborare con le realtà locali coinvolgendo associazioni, scuole, librerie, enti culturali e privati – conclude l’assessora Bellini – nella realizzazione di progetti condivisi di promozione della lettura, promuovendo l’inclusione sociale e il dialogo intergenerazionale tramite progetti di lettura che uniscono diverse generazioni e favoriscono l’inclusione sociale affidando il coordinamento delle azioni a un Tavolo di lavoro permanente, composto dai rappresentanti dei firmatari, con il compito di: monitorare le attività svolte e pianificare nuove azioni e progetti biennali". Modulo d’adesione: comune. santasofia@cert.provincia.fc.it.