Paura a Cusercoli. Sbatte con il parapendio contro gli alberi: ferito

Si sono vissuti attimi di paura ieri pomeriggio a Cusercoli per l’incidente occorso a un particante di parapendio. Un trentenne di Forlimpopoli infatti, per un errore di manovra, ha sbattuto con il suo parapendio contro gli alberi che costeggiano la zona di atterraggio situata a fianco del campo sportivo della frazione di Civitella. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 17 e ha inevitabilmente spaventato moltissimo chi era presente. Fortunatamente l’impatto è stato meno grave di quanto si poteva temere: l’uomo è rimasto sì ferito, ma ha riportato unicamente lesioni alle gambe tali da non essere in pericolo di vita

L’incidente è avvenuto alla sinistra della Bidentina per chi proviene da Forlì, vicino al chiosco di piadina posto a pochi metri dall’alveo del fiume all’uscita del paese. Il forlimpopolese era insieme a un gruppo di amici appassionati di parapendio, che si fanno trasportare dalle correnti ascensionali per godersi il panorama sulla valle del Bidente lanciandosi dall’altura di un sovrastante podere denominato Bellaria. Tanti i praticanti di questa disciplina, che richiede coraggio ma che si svolge poi in tutta sicurezza. Qualcosa però questa volta non ha funzionato e per l’uomo l’impatto con le piante è stato inevitabile.

Lanciato ovviamente subito l’allarme, i mezzi di soccorso sono arrivati rapidamente: sul posto infatti si è portata un’ambulanza del 118 partita da Meldola ed è stata fatta intervenire prontamente l’elimedica, decollata da Ravenna e giunta prontamente sul luogo, dove peraltro è stato agevole l’atterraggio. Dopo le prime cure da parte dei sanitari il trentenne, per l’appunto fortunartamente non in pericolo di vita, è stato comunque elitrasportato al Bufalini di Cesena per gli accertamenti e le terapie del caso.

o. b.