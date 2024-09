Paura al Ronco. Albero cade su 3 auto

Continua a fare danni il maltempo in città. Dopo gli allagamenti in centro causati dagli ultimi nubifragi che hanno ridestato i timori di parecchi residenti, alluvionati e non, ogni volta che le precipitazioni cadono con maggiore impeto, come ieri, molti forlivesi tornano a tremare.

In particolare, tra le conseguenze del violento temporale che si è registrato nel primo pomeriggio di ieri, vi è il crollo di una grossa pianta in via Montaspro, nel quartiere Ronco, che per fortuna ha causato solo danni e nessun ferito.

L’albero, infatti, si è abbattuto su tre auto parcheggiate: il caso ha voluto che in quel momento nessuno fosse presente nell’abitacolo delle vetture o nei pressi della strada.

I mezzi pesantemente danneggiati sono una Bmw, una Suzuki e una Tiguan. Cadendo, l’albero ha divelto anche un palo della luce.

Via Montaspro è stata chiusa dall’altezza di via Baldraccani fino allo svincolo della tangenziale per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della strada.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per liberare le auto dal grasso tronco e dalle ramaglie.