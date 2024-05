Paura nel quartiere San Benedetto: "L’acqua è tornata: è arrivata a pochi centimetri dalla porta"

L’ironia crudele della sorte: ieri, a poche ore dall’anniversario dell’alluvione, i quartieri feriti hanno rivissuto – in scala fortunatamente ridotta – situazioni che hanno ricordato sinistramente ciò che accadde 365 giorni fa. In seguito al rovescio intenso di ieri pomeriggio, infatti, il quartiere San Benedetto è tornato ad allagarsi. Era già successo altre volte, tra giugno e settembre del 2023, ma l’ultima degna di nota riguardava il giorno precedente all’inizio della scuola, quando l’acqua è riuscita a insinuarsi anche nella mensa della Squadrani, ai Romiti.

Ora, a distanza di mesi, ecco di nuovo i tombini che smettono di ricevere e, al contrario, cominciano a vomitare un liquido melmoso che si riversa in strada. In particolare a essere state interessate in modo più significativo sono state le vie Monte San Marco e Monte Nero, traverse di via Isonzo nel quartiere San Benedetto. Diverse le famiglie con l’acqua a pochi metri da casa, ma una, in particolare, l’ha avuta letteralmente a pochi centimetri.

"Abbiamo due gradini prima della porta d’ingresso – racconta Olena Carta – e l’acqua è arrivata a meno di dieci centimetri". Un incubo che la sua famiglia aveva già vissuto lo scorso anno ed era da poco superato: "Quando c’è stata l’alluvione avevamo appena acquistato casa – racconta Olena –. Poi il disastro. L’abitazione aveva bisogno di un enorme restauro, così ci siamo trasferiti tutti dai miei genitori. Siamo rimasti per mesi sacrificati in una casa troppo piccola, insieme ai nostri bambini di 2 e 4 anni. Eravamo rientrati qui appena due mesi fa".

Per tanti – c’è da capirlo – il trauma è difficile da digerire, anche se nel giro di poche ore l’acqua è defluita senza troppe conseguenze: "Mi manca il fiato, tutti noi siamo in preda all’ansia. È stato terribile, in particolare, sentire mio figlio urlare, nel panico più totale, nel terrore di rivivere quei momenti angoscianti che non può dimenticare". Le fogne private – assicura Olena – erano state già pulite, "due volte, con una spesa considerevole che ammonta in totale a circa mille euro". Eppure non è bastato. "Abbiamo visto quello che è successo – le sue parole – e sappiamo che sarebbero bastati dieci minuti di pioggia in più perché l’acqua riuscisse a superare il limite dei gradini. Come si può vivere sereni in questo modo?". Anche se in misura minore, anche al quartiere Romiti si sono registrati casi di piste ciclabili intasate dall’acqua e fognature in affanno.

Sofia Nardi