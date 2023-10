Paura nell’agriturismo. Lite, spunta un coltello: operaio ferito alla gola

Poteva finire in tragedia una banale lite per futili motivi. Nel tardo pomeriggio di mercoledì infatti è scoppiata una lite tra due operai di una ditta, ospiti all’agriturismo ‘La Barroccia’ di Galeata. La struttura è ubicata a pochi metri dalla Bidentina nel tratto fra Galeata e Santa Sofia e, dopo il recente cambio di gestione, non offre più i servizi di ristorazione ma solo di pernottamento. La lite, secondo alcune ricostruzioni, è iniziata quasi per scherzo, è aumentata di tono fino a quando un operaio italiano ha tirato fuori un coltello ferendo superficialmente alla gola un egiziano.

Attimi di paura tra i presenti che hanno subito allertato il 118 e i carabinieri che sono arrivati sul luogo con due macchine verso le 19. Le condizioni dell’egiziano non erano gravi anche se è stato portato l’ospedale di Forlì per le cure del caso. Nel frattempo i carabinieri della tenenza di Meldola, coadiuvati dai colleghi di Galeata, notificavano la denuncia per l’aggressione contestando all’operaio anche il possesso di arma contundente.