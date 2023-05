Paura per altre voragini L’assessore Petetta: "Fogne erose dalla piena Niente rischi per le case"

L’allarme scatta ieri mattina alle 6. In via Nervesa. A pochi metri da via Locchi, sempre lì, nel cuore dello sfacelo alluvionale, tra Cava e Romiti. In via Nervesa ieri mattina all’alba si squarcia l’asfalto. Ancora per colpa delle falle create nell’impianto tombinale di scolo delle acque, messo sotto pressione dalla violenza dell’esondazione del Montone di una settimana fa.

Poco dopo vigili del fuoco e tecnici del Comune transennano la strada. Non si può passare. Anche perché dopo neanche mezzora si crea un altro crepaccio. La situazione fa paura. I residenti si allarmano: in quella via si stagliano diverse abitazioni. Le chiamate ai centralini di Comune e pompieri si moltiplicano.

Anche perché poco distante, in via Locchi, nella notte di domenica, con urgenza, è stato evacuata una palazzina, con 12 famiglie e 26 persone. Tutti sfollati. E lo sono tuttora: la maggior parte ha trovato rifugio da parenti e amici, gli altri hanno trovato una sistemazione temporanea nei vari centri di accoglienza eretti in diversi punti della città da istituzioni e associazioni.

"Purtroppo il sistema fognario è stato messo a dura prova dalla pressione dell’esondazione del Montone – spiega l’assessore comunale Giuseppe Petetta con delega alle politiche ambientali ed energetiche, a mobilità, viabilità, e verde pubblico –. In via Nervesa abbiamo transennato subito la strada per poter svolgere immediati controlli alle tubature delle tombinature. Di fatto l’alluvione ha creato delle sifonature ai giunti dei tubi. Si sono creati dei vuoti e il manto strdale ha ceduto. In questo caso però i nostri tecnici hanno verificato che non ci sono criticità per le abitazioni, visto che il sistema fognario è al centro della via. Da una prima verifica sembra che la situazione sia sotto controllo. Ma adesso purtroppo è impossibile intervenire per i lavori con camion pesanti. Appena possibile rifaremo la massicciata sotto l’asfalto per ripristinare la viabilità".

Diverso lo scenario di via Locchi, dove invece la tombinatura fognaria consorziale è stata eseguita sotto la palazzina. "Per questo motivo abbiamo dovuto procedere con urgenza – sottolinea Petetta – per evitare eventuali criticità soprattutto ai residenti. Purtroppo sono costruzioni di oltre 40 anni fa".

In via Locchi proseguono gli interventi dei tecnici ingegneri per analizzare la staticità dell’edificio. "Al momento le criticità sono queste – aggiunge Petetta –. Nella zona non abbiamo allarmi che ci inducano a pensare ad altre evacuazioni. Solo in via Isonzo stiamo verificando la stabilità di una casa con all’interno due persone". In quell’area permane tuttavia l’allerta anche per eventuali fughe di gas.