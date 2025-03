Paura per un 91enne armato. Due ore e mezza di tensione. Poi si arrende alla polizia

Cammina verso la propria camera, appoggiato al bastone che da qualche tempo gli serve per muoversi. Nell’altra mano ha una pistola, carica. È armato. L’uomo, di 91 anni, affetto da alcuni problemi di salute, si sdraia a letto. Passerà in quella posizione di potenziale minaccia (anche, forse soprattutto, per se stesso) le successive due ore e mezza. Un tempo vissuto ad alta tensione, nella mattinata di ieri.

L’epicentro della paura è il quartiere Cava, vicino al parco che tutti chiamano "di ‘Poldo’" (un’area verde attrezzata dagli amici di Alessio Mosconi, un ristoratore forlivese scomparso anni fa). In un’abitazione singola si accende improvviso il dramma. La segnalazione arriva in Questura alle ore 10.30, da una vicina: "Venite, è armato!". La pistola – un modello a tamburo – è regolarmente detenuta, nonché carica. In casa c’è ancora la moglie, all’incirca coetanea: l’uomo, comunque, non l’avrebbe mai minacciata. Il timore è che voglia uccidersi. Arrivano i poliziotti: Volanti, Squadra mobile, Digos, anche alcuni rinforzi dell’unità di primo intervento da Ravenna.

La situazione ricorda quelle dei film: tutt’attorno alla casa si crea un cordone di sicurezza. La moglie, per ragioni di prudenza, viene portata via. Gli agenti entrano in casa e si posizionano nella stanza accanto a quella dell’uomo. Ci sono due ‘negoziatori’, personale della Questura appositamente formato per trattare in situazioni simili a questa.

In realtà, il caso di ieri presenta peculiarità decisamente originali, che sarebbero poco adatte alla sceneggiatura di un film d’azione: l’uomo armato è in precarie condizioni fisiche, in età avanzata. Probabilmente un blitz consentirebbe di disarmarlo senza che possa opporre resistenza. Ma non è mai stata questa l’intenzione della polizia. E resta il timore che possa improvvisamente rivolgere l’arma contro se stesso. I negoziatori, divisi da lui da una parete interna alla casa, gli parlano. Cercando di convincerlo: a non compiere gesti estremi e a consegnare la pistola, a cedere agli agenti.

Sono circa le 13 quando il 91enne si ‘arrende’. Appoggia l’arma e solo allora i poliziotti entrano in camera sua, prendendo la pistola (che risulta effettivamente carica) e ponendo fine a una lunga mattinata di tensione. Di fatto, salvandogli la vita dalla sua stessa minaccia.

L’arma è stata sequestrata. Un provvedimento ad hoc del prefetto potrebbe ritirare il porto d’armi vista la situazione di pericolo che si è venuta a creare ieri. Subito dopo, l’anziano è stato affidato alle cure dei sanitari. La fine di un incubo.