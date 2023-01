Paura per un incendio alle case popolari di via del Portonaccio

Attimi di paura per un incendio nel tardo pomeriggio di ieri in via del Portonaccio, nello stabile che ospita le case popolari.

Stando a quanto appurato, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, l’epicentro delle fiamme sarebbe una cantina dello stabile, andata distrutta. Il fuoco è stato subito domato. Non risultano intossicati.

I residenti presenti all’interno delle loro abitazioni sono stati invitati a uscire. Molto di loro l’avevano già fatto non appena scattato l’allarme, lanciato proprio da alcune persone che risiedono nello storico immobile adibito a case popolari. L’intervento dei pompieri è andato avanti per tutta la serata. Dopo una serie di sopralluoghi non vi sarebbero alloggi danneggiati.