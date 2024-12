Paura, scuola evacuata: "C’è una fuga di gas". Poi l’allarme rientra

Paura verso le 10 di ieri alla scuola elementare Don Milani di Forlimpopoli, quando tutte le classi sono state evacuate per una presunta fuga di gas. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati da alcuni insegnanti che avevano sentito odore di gas.

Fortunatamente tutto s’è risolto per il meglio: i pompieri dopo aver ispezionato l’edificio non hanno trovato alcun riscontro di una eventuale fuga di gas. Alunni e insegnanti sono così potuti rientrare in classe.

"Io ero presente – racconta l’assessora alle politiche educative, Carlotta Artusi – per un incontro programmato con la dirigente scolastica. Poi i vigili del fuoco mi hanno però tranquillizzata subito".

Un’ala della scuola è in fase di riedificazione dopo che la scorsa estate è stata demolita per procedere al rifacimento completo: per questo motivo la mensa scolastica si trova ora, fino all’estate 2025, in una tensostruttura che opererà fino alla fine dell’anno scolastico.

La notizia ha subito fatto il giro della città, creando sulle prime timori tra i cittadini. Poii tutto è tornato alla normalità. Ad inizio anno, la vicina scuola media ‘Manlio Marinelli’ era stata evacuata, per la caduta di alcuni calcinacci.

Matteo Bondi