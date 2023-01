Paura sulla via Emilia: bus pieno di studenti si scontra con un’auto

Attimi di paura verso le 14 di ieri a Panighina sulla via Emilia – all’altezza dall’albergo ristorante Giannina – per lo schianto tra un bus di linea pieno di studenti, molti di loro minorenni, e un’auto. Stando a varie testimonianze, lo scontro sarebbe stato "molto violento": entrambi i veicoli sono usciti palesemente danneggiati dall’urto. Alla fine si registrano cinque feriti, ossia quattro ragazzini sul bus (più che altro solo contusi e sotto choc) e l’autista della macchina, che ha invece riportato ferite in tutto il corpo ed è stato trasportato in ospedale. L’uomo comunque, sia pur trasferito in ambulanza col codice di massima urgenza, non risulta in gravi condizioni. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dello scontro.

L’incidente, avvenuto a una delle ore di massima densità di circolazione, ha immediatamente innescato gravissimi disagi al traffico. Lungissime file si sono prodotte soprattutto verso Cesena, col flusso che per ore è andato avanti col senso alternato di marcia. Solo in serata il traffico è tornato al doppio senso di marcia.