Pausa pranzo, furti sprint Razzìa nei furgoni in sosta

Sembrava tutto passato. Un anno fa alcuni furti in quella zona avevano gettato il seme dell’allarme. Sempre lì, nel parcheggio all’inizio di via Somalia (lato via Zampeschi). Episodi isolati? Non proprio. Perché l’incubo furti adesso è tornato.

In pochi giorni se ne sono consumati quattro. E tutti hanno tra loro un filo rosso: i furgoni. I balordi hanno agito in pausa pranzo. Quando cioè artigiani e liberi professionisti si fermano per rifocillarsi. Terminato il break, ecco la brutta sorpresa, indigesta: il furgone scardinato e razziato. A farsi ora portavoce sia delle vittime dei colpi sia dei residenti dell’area, è Gilberto Casadio titolare del ristorante pizzeria ’Da Gusto’ di via Zampeschi.

"In realtà sono parte in causa anch’io – precisa Casadio –: tutti coloro che hanno subito le razzie ai loro furgoni erano a mangiare da me. E sinceramente ci sono rimasto molto male pure io per l’accaduto. Così abbiamo deciso di farci sentire. Le denunce ci sono state, però forse sarebbe più efficace agire con la prevenzione, con controlli magari più mirati".

I ladri si sono portati via attrezzature varie, soprattutto materiale edile, visto che le vittime erano artigiani che operavano nei cantieri della zona. Danni per migliaia di euro. "Per non parlare – sottolinea Casadio – dei danneggiamenti ai mezzi". Evidentemente i balordi pedinano le loro vittime e quando posteggiano il furgone nell’area di sosta per pranzare, agiscono in pochi minuti. Testimoni, nessuno. "Sì forse un po’ di sorveglianza in più ciu vorrebbe", conclude Casadio.