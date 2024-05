Pci critica giunta Zattini e invita alla diserzione: presidio oggi in via Valeria

Il Pci, che candida a sindaco Vito Botticella, invita "la popolazione a disertare la buffonata organizzata dal sindaco Zattini e i suoi vassalli a porta Schiavonia", che "rappresenta la totale inutilità che caratterizza la giunta Zattini e la miopia egoista di chi lo sostiene", criticando così anche il "totale vuoto organizzativo ed operativo della giunta comunale uscente". Il Partito Comunista Italiano organizza invece un presidio oggi alle ore 17 in via Valeria, ai Romiti, a pochi metri da via Firenze.