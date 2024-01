Pd, acque agitate. Alleati, salta l’incontro. Nome già deciso: non piace la modalità

Il campo largo di centrosinistra, ampiamente caldeggiato dalla stessa segretaria territoriale del Partito Democratico, Gessica Allegni, deve attendere un attimo di più. L’incontro previsto per ieri sera, tra i due segretari – alla Allegni si sarebbe dovuto affiancare il segretario forlivese Michele Valli – e gli alleati o possibili tali alle prossime amministrative di giugno, non si è tenuto. E’ stato lo stesso Partito Democratico a decidere di riprogrammarlo tra qualche giorno: una maniera per "far calmare le acque", fanno sapere da fonti interne. Acque che si erano agitate all’uscita del nome scelto dal direttivo dei Dem martedì scorso, Graziano Rinaldini.

Il malumore non sarebbe assolutamente su Rinaldini, ma sulle modalità con cui i Dem si presenteranno all’incontro stesso, cioè con un candidato già scelto. E’ la stessa segretaria Allegni a cercare di sgombrare il campo da malintesi: "Noi abbiamo fatto un percorso lineare e democratico – fa sapere – e sono felice che il Pd arrivi con una proposta votata all’unanimità e di alto profilo, al confronto con le altre forze. Adesso ci confronteremo, sia su altri nomi, se ce ne fossero, sia sul programma. Costruendo le condizioni migliori per partire con la campagna elettorale tra le persone, perché l’obiettivo è vincere le elezioni e dare a Forlì una prospettiva".

Rinaldini, quindi, è il nome che i Dem mettono sul tavolo come loro proposta ma non è, ancora, il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. L’intenzione è quella di parlare con tutti, da Europa Verde e +Europa a Italia Viva e Azione, dal Movimento 5 Stelle ai Socialisti alle varie formazioni di sinistra, senza dimenticare la lista civica che sostenne Giorgio Calderoni 5 anni fa e il mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Nel frattempo non si sono fatte attendere le prime reazioni al nome di Graziano Rinaldini quale possibile sfidante del sindaco, Gian Luca Zattini. Ad intervenire è stato il direttore di Ascom Confcommercio, Alberto Zattini: "Salutiamo con piacere l’annuncio del Partito Democratico di aver messo in campo una persona come Graziano Rinaldini, che conosciamo e del quale apprezziamo competenze e capacità. Si tratta di una persona propositiva che ha dimostrato il suo valore guidando a lungo Formula Servizi".

Non una presa di posizione però a favore dei Dem, quella del direttore che ribadisce: "Alle prossime amministrative si sfideranno due personalità importanti, come Gian Luca Zattini e Graziano Rinaldini". Lanciando anche una frecciatina a quanto fatto finora dai Dem in consiglio comunale. "Confidiamo che con una personalità come quella di Rinaldini si possano finalmente chiudere i cinque anni di nulla dell’opposizione, della quale abbiamo registrato in questa legislatura un gigantesco vuoto di idee".