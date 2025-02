Pd ancora contro le luminarie: "Costano troppo, indotto incerto"

Troppi 600mila euro spesi per luminarie, videomapping e altre iniziative natalizie. La ricetta dell’amministrazione comunale per attirare visitatori nel periodo natalizio non piace al gruppo consiliare Pd. Amministrazione che nei giorni scorsi ha fatto un bilancio di quanto fatto durante le recenti festività.

"Davvero investire tante risorse – parliamo di oltre 2 milioni in 4 anni – per giunta in assenza di un chiaro ritorno economico, è la scelta migliore per un’Amministrazione comunale che si prepara, nel 2025, a riduzioni di spesa sui capitoli del welfare e della scuola per milioni di euro, con conseguenti tagli e aumenti di tariffe per i cittadini?", chiedono i dem.

"A nostro avviso – proseguono – sarebbe stata ben più opportuna, e certamente più comprensibile e apprezzata dai cittadini, una scelta di sobrietà che, rispettando lo spirito del Natale e il desiderio di rendere Forlì bella e festosa, contenesse almeno in parte gli esorbitanti costi per luminarie e videomapping e pensasse di destinare maggiori risorse al numero crescente di forlivesi in difficoltà economica e sociale o a interventi di rafforzamento della rete di welfare e assistenza del Comune".