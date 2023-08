Pd, appello alla Allegni "Gessica, corri tu come segretario" E lei: "Oggi decido"

di Matteo Bondi

In un torrido lunedì di fine agosto arriva un appello, firmato da vari esponenti locali del Partito Democratico, a Gessica Allegni affinché si candidi alla segreteria forlivese. A settembre, in tutti e 15 i comuni, si svolgerà il congresso dem che dovrà portare alla definizione del nuovo segretario territoriale dopo le dimissioni anticipate di Daniele Valbonesi. Un passo indietro voluto proprio per poter arrivare alla prossima tornata di amministrative (giugno 2024) con un nuovo segretario e idee ben chiare sul percorso da seguire nelle sfide che attendono 11 dei 15 comuni del comprensorio, fra cui anche il capoluogo. Al momento finora vi era la sola candidatura di Alessandro Gasperini, 33enne ingegnere, coordinatore dei quartieri Pianta, Ospedaletto e Coriano, esponente della sinistra del partito.

"Serve uno scatto in avanti del Pd forlivese – scrivono i firmatari dell’appello –, la capacità di allargarsi e comunicare all’esterno in modo chiaro e comprensibile e con una voce sola. Serve un partito capace di praticare la solidarietà tra i propri iscritti e i propri dirigenti, che esca dalla dinamica dei continui frazionamenti che ci hanno caratterizzato in questi anni. Soprattutto, servono occhi e competenze nuove, la capacità di fare rete tra le migliori esperienze amministrative e politiche del territorio e le realtà più attive della società civile. Crediamo nella necessità di un rinnovamento che passi in primo luogo dal saper indicare in modo chiaro temi e priorità per cui battersi e intorno a cui aggregare nuove energie, in particolare in vista di una tornata complicata e decisiva che coinvolgerà Forlì e la maggior parte dei nostri comuni".

Gessica Allegni, 41 anni da compiere, è sindaca di Bertinoro dal 2021. È tornata in seno al partito recentemente con il congresso nazionale che ha portato alla segreteria Elly Schlein, da lei sostenuta. Era fuoriuscita dai dem in contrapposizione all’allora segretario nazionale Matteo Renzi. Nella sua prima esperienza nel Pd aveva partecipato – perdendole – alle primarie per diventare parlamentare nel 2012 e sindaco di Bertinoro nel 2016. Nel paese è stata assessora al welfare, poi ce l’ha fatta due anni fa, quando è diventata sindaca come sua madre (Ariana Bocchini) e il nonno (Andrea Bocchini) nonostante all’epoca non fosse ancora rientrata nel partito ma militasse in ‘è Viva’, un movimento di sinistra.

A questa esperienza amministrativa di Bertinoro si rifanno anche i firmatari dell’appello: "Le sue competenze e capacità – si legge nella lettera –, egregiamente testimoniate dall’attuale impegno come sindaca di Bertinoro, ci portano a ritenerla la giusta figura per guidare un partito che deve ripensare se stesso, ricostruirsi, rafforzarsi, vivere attivamente su tutti i comuni e i quartieri e ritrovare un’unità che parta da un confronto politico vero e di merito".

Raggiunta telefonicamente a Lampedusa, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, la sindaca di Bertinoro ha ringraziato per la fiducia dimostrata: "Sono onorata del fatto che ci sia una fiducia così trasversale – ha dichiarato – anche da parte di persone con storie politiche differenti. I tempi del congresso sono stretti e la mia risposta arriverà in tempi molto brevi: mi prendo un giorno per riflettere, poi darò la mia risposta".