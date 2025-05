Pd, Bakkali al parco sulla cittadinanza

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, il Pd forlivese in collaborazione con i Giovani Democratici organizza un evento pubblico per approfondire il quesito sulla cittadinanza. Oggi, alle ore 18, al Bar Chiosco del parco urbano si terrà un confronto con la deputata dem Ouidad Bakkali, sul tema ‘Riconoscere figlie e figli d’Italia. Verso il referendum per modificare l’articolo 9 della L.91/1992’. I saluti sono affidati al segretario territoriale del Pd forlivese, Enrico Monti. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la terrazza de ‘La collina dei conigli’.