Pd contro FdI, la polemica: "Question time in consiglio utilizzati per attaccarci"

Non si spengono le polemiche scaturite dopo la seduta del consiglio comunale di martedì, nel quale le scintille tra i due partiti maggiori, Partito Democratico e Fratelli d’Italia, hanno tenuto banco per quasi tutta la durata dello stesso, terminato anzitempo con il rinvio dell’ultima mozione da discutere.

"Fratelli d’Italia ha presentato due question time per attaccare il Pd – affermano i consiglieri comunali Dem –. Questo è l’indecoroso utilizzo delle sedi istituzionali, ridotte a cassa di risonanza per la propaganda di partito, cui abbiamo assistito nel consiglio di martedì, quando il capogruppo di FdI Ragni ha posto due domande pleonastiche al vicesindaco Bongiorno, appartenente al suo stesso partito, dando a quest’ultimo il là per attaccare per oltre dieci minuti il Partito Democratico".

Nella sua risposta il vicesindaco ha accusato il Pd di remare contro la candidatura a capitale della cultura. I Dem in una nota ricordano come abbiano "fin dall’inizio indicato la candidatura come un’opportunità da non perdere per la città". E aggiungono: "Vale inoltre la pena di ricordare che la candidatura vede anche la partecipazione del Comune di Cesena e un forte sostegno da parte della Regione Emilia-Romagna – ricordano i Dem –, entrambi a guida del Partito democratico. Semmai è la giunta comunale ad avere, finora, raccolto ben poco di questa disponibilità alla collaborazione, tanto è vero che, ad oggi, non conosciamo neppure il dossier completo della candidatura".

Nella nota si ricordano i "numerosi" cantieri culturali in ritardo, come il nuovo Auditorium, Palazzo Albertini e Palazzo del Merenda, "tenuto anche conto che questi ritardi, e i continui spostamenti delle opere – continuano i dem –, hanno pesanti ripercussioni anche economiche, con un aggravio dei costi nell’ordine di milioni di euro a carico dei cittadini".

Vengono poi definite inaccettabili le parole pronunciate dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ragni, nei confronti del capogruppo del Pd, Alessandro Gasperini: "Quando tu parli purtroppo io sono costretto ad ascoltarti". Parole che "oltre a dimostrare la totale chiusura ad ogni dialogo con la minoranza – sottolinea il Pd – tradiscono un atteggiamento autoritario che non deve trovare spazio in un consesso istituzionale democratico". Un atteggiamento che, sempre secondo i democratici, ha allontanato dall’aula "anche alcuni consiglieri della maggioranza per non prendere parte ad un momento di politica con la p minuscola a dir poco vergognosa".