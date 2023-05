Pd, critiche al coordinamento. La Lega non ci sta: "Vergognosi"

La situazione di emergenza che la città sta attraversando, dovuta all’alluvione, aveva completamente rubato la scena a diatribe e confronti politici. Negli ultimi giorni, però, un episodio di botta e risposta tra due fazioni ha riacceso la discussione. Venerdì mattina i due consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti, provenienti dal cesenate, si sono recati a Forlì per un sopralluogo delle zone maggiormente colpite dall’alluvione. Hanno quindi visitato i quartieri Cava, Romiti e San Benedetto. Dopo aver toccato con mano l’enorme drammaticità dell’evento che ha colpito la città, i due consiglieri hanno sottolineato come in queste zone, rispetto ad altre confinanti, "ci sia un ritardo in fatto di pulizia e ripristino delle strade, viabilità e sgombero e smaltimento dei rifiuti, con fango secco sulla strada che creerà grandi disagi nei prossimi mesi".

Ad appesantire ancor di più il rimprovero mosso verso la giunta di Forlì, sono state le segnalazioni di alcuni cittadini che avrebbero riferito ai consiglieri "una mancanza di riferimenti e di coordinazione a livello comunale, che ha peggiorato una situazione già drammatica". L’intervento dei due si è concluso con un ringraziamento a tutti i volontari scesi in strada a dare una mano, i quali hanno "sopperito alle gravi mancanze dell’amministrazione comunale".

Non si è fatta attendere la risposta di Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale e capogruppo della Lega. Pompignoli ha definito le dichiarazioni dei due consiglieri vergognose, e ha richiesto ai due delle scuse. "Un’offesa gratuita alle centinaia di operatori, tecnici e funzionari del Comune, che stanno facendo straordinari e andando fisicamente nei quartieri alluvionati". È arrivata anche la difesa del sindaco, che secondo il capogruppo "sta facendo il possibile per tornare alla normalità e per gestire un’emergenza senza precedenti, insieme a tutta la giunta". Infine, Pompignoli ha caldamente consigliato ai due consiglieri regionali di "starsene a casa ed evitare spregevoli e strumentali passarelle, se deve essere questo l’esito dei loro sopralluoghi. Il volantariato a Forlì non ha colore politico".