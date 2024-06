Pd, due giorni per Bonaccini con i candidati e festa finale

Lunedì il presidente della Regione Emilia-Romagna e capolista alle elezioni nella Circoscrizione Nord-Est, Stefano Bonaccini, torna sul territorio: sarà a Forlimpopoli accompagnato dalla sindaca e candidata Milena Garavini e da alcuni candidati della lista Forlimpopoli Futura. La visita partirà alle 11.30 presso la Nova System, azienda della frazione di San Pietro ai Prati , per spostarsi alle 12 in un’altra storica impresa forlimpopolese, Angelini Elettromeccanica. Al termine della visita si svolgerà un buffet offerto dai volontari della Protezione Civile, con annessa visita alla sede e alle strutture.

Nel pomeriggio Bonaccini arriverà alla Panighina di Bertinoro, per incontrare i cittadini e il mondo dell’impresa alle 16.30 presso il Centro sportivo in via Campolongo 80. Insieme a lui Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro e segretaria territoriale del Pd forlivese ed Elisa Bruti, segretaria del Circolo Pd Bertinoro. Alle 17.30 Bonaccini si sposterà a Fiumana di Predappio per un aperitivo pubblico con la cittadinanza, a sostegno della candidata sindaca Monica Fucchi e dei candidati della lista Predappio Futura, nell’area esterna del Circolo Articolo 3, in via Provinciale 25.

Il giorno successivo il presidente della Regione tornerà a Forlì, insieme al candidato sindaco Graziano Rinaldini per una festa in piazza Morgagni, insieme al segretario del Pd regionale, Luigi Tosiani, ai segretari territoriale e comunale Gessica Allegni e Michele Valli e ai candidati della lista dem al consiglio comunale. Dalle 20 partirà la musica con il gruppo dei Khorakhanè e alle 21 il dialogo tra Bonaccini e Rinaldini sui temi centrali della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative, al termine di cui ci sarà un brindisi e continuerà la musica.