Pd, duro attacco a FdI. Scontro su donne e aborto

È la legge 194 del 1978 che riconosce l’interruzione volontaria della gravidanza il centro del dibattito politico tra la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri e il coordinatore Vincenzo Bongiorno, sostenuti anche dal Popolo della Famiglia, e Gessica Allegni, segretaria territoriale del Pd. A innescare la miccia della polemica le parole dei due esponenti di Fratelli d’Italia in visita al Centro di Aiuto alla Vita di via Lazzarini. "Rilanciare con convinzione il protocollo Forlì per sostenere le donne nel diritto di non abortire". Un protocollo che, secondo Buonguerrieri e Bongiorno, nei primi anni di applicazione "aveva portato il numero delle vite salvate nel forlivese in doppia cifra: tante le donne intenzionate inizialmente ad abortire che, sentendosi ascoltate e aiutate, hanno poi cambiato idea decidendo di partorire. Da alcuni anni, però, il Protocollo Forlì è stato di fatto abbandonato per motivi che vorremo approfondire con l’Ausl, e il numero delle vite salvate è diminuito: nel 2023, ad esempio, sono stati 5 i bambini salvati dall’aborto".

"Una becera propaganda politica da Fratelli d’Italia. Giù le mani dai diritti delle donne": con queste parole Allegni ha risposto ai due esponenti del partito di Giorgia Meloni. "Continuano a lanciare messaggi fuorvianti e subdoli, privi di qualsiasi fondamento legislativo, utilizzando come sempre situazioni delicatissime per fare campagna elettorale". Ricorda poi come la legge 194 sia "una grande conquista di civiltà" e non esista nessun obbligo all’aborto. "Parlare di diritto a non abortire – continua Allegni – è una bieca strumentalizzazione politica, consumata sulla pelle delle donne e sulla loro sensibilità. Sappiamo bene come agiscono i cosiddetti centri ‘pro vita’, con pratiche agghiaccianti, come la proposta di far sentire il battito del feto alle donne che, per motivi che solo loro conoscono e sono in grado di valutare, hanno scelto l’aborto. Un diritto che dovrebbe essere garantito per legge".

Il Popolo della Famiglia, che sosterrà con una sua lista il sindaco Gian Luca Zattini, "esprime solidarietà a Bongiorno e Buonguerrieri dopo l’attacco lanciato dal PD per il solo fatto di aver dichiarato di voler riprendere la buona prassi del protocollo del percorso sull’interruzione volontaria di gravidanza, siglato a suo tempo da Comune, Ausl e associazioni del terzo settore". Secondo gli esponenti cattolici, "Allegni dimostra di non conoscere i fondamentali della legge. I primi articoli riguardano la prevenzione dell’aborto. La donna che si rivolge al consultorio non dovrebbe essere lasciata sola con la sua autodeterminazione di fronte a una decisione così drammatica".

