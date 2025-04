Pd, è iniziata l’era Monti. Ecco la nuova squadra

William Sanzani, ex vice sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, è stato eletto presidente dell’assemblea forlivese del Partito Democratico riunitasi lunedì. Sanzani succede a Enrico Monti che, nel frattempo, è diventato il nuovo segretario territoriale che ha presentato la composizione della nuova segreteria durante la stessa riunione.

La segreteria è composta da: Serena Bambi, confermata, con delega ai rapporti con circoli Valle Montone e Tramazzo, Lorena Batani, al coordinamento della segreteria e dei forum tematici, Ilaria Cangini, per i rapporti con circoli della Valle del Bidente, Flavia Cattani si occuperà di iniziative politiche e realizzazione del programma; Aureliano Ronchi, confermato all’organizzazione, feste e tesseramento, Maria Teresa Vaccari si occuperà della comunicazione, Matteo Zattoni confermato alla formazione, Moreno Zoli, confermato con la delega ai rapporti con le associazioni, Marie Line Zucchiatti, ai rapporti con i circoli della Valle del Rabbi. Oltre a questi saranno invitati Tomas Rubboli (segretario dei Giovani Democratici), Michele Valli (segretario Pd di Forlì) e Alessandro Gasperini (capogruppo PD in Consiglio Comunale a Forlì), oltre ai rappresentanti regionali.

"Come avevo promesso durante la precedente assemblea, abbiamo come Federazione avviato una serie di incontri con i circoli del territorio, siamo partiti da Dovadola – ha ricordato Monti –. L’assemblea aperta che abbiamo organizzato è stata un’esperienza molto positiva, un momento di confronto ricco e partecipato che ha rafforzato la mia convinzione: i cittadini desiderano un dialogo politico autentico e un ascolto attento. Nelle prossime settimane, continueremo ad organizzare incontri nei vari Comuni, portando la nostra voce e ascoltando quella dei cittadini. In queste occasioni, avremo l’opportunità di presentare il bilancio regionale, grazie al prezioso contributo dei nostri rappresentanti: l’assessora Gessica Allegni e i consiglieri regionali Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. Il loro supporto sarà fondamentale per illustrare le azioni della Regione e per rispondere alle domande e alle preoccupazioni dei cittadini".

Sono stati individuati anche i responsabili di alcuni dei forum tematici: Ambiente e cambiamento climatico è affidato ad Andrea Canali, il forum Politiche sociali, welfare e salute a Giada Severi, Enti locali e riordino istituzionale a Soufian Hafi Alemani, Giustizia, legalità e diritti a Jacopo Zanotti.

Matteo Bondi