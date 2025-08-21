Pd in festa alla Pescaccia. Apertura con de Pascale

Al campo sportivo di Villagrappa in via Sintella torna il Festival de l’Unità della Pescaccia, da questa sera fino al 30 agosto. Tutti i giorni dalle 19 lo stand gastronomico offrirà cucina romagnola e vegetariana, incontri politici, musica e spettacoli, pesca e area bimbi. Si parte alle 20.30 con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale (in precedenza alle 19.30 ospite all’apertura anche della Festa di Castrocaro), dopo i saluti del segretario territoriale, Enrico Monti. A seguire il tributo ai Nomadi degli Aironi Bianchi.

Domani alle 20, un dialogo sulle ‘Idee e proposte per la candidatura di Forlì a Capitale della Cultura 2028’ con Gabriele Zelli, già amministratore di Forlì e Dovadola, e Michele Valli, segretario comunale del Pd Forlì; a seguire l’orchestra La storia di Romagna.

Sabato alle 20 incontro con la coalizione di Centrosinistra dal titolo ‘Il palco delle idee, dialoghi per l’Unità’, insieme a Michele Valli, segretario comunale del Pd, ci saranno i rappresentanti di Europa Verde Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi, del Movimento 5 Stelle Pierluigi De Carolis, di Sinistra Italiana Marisa Fabbri e della civica Rinnoviamo Forlì Elisa Zecchini; sul palco la grande orchestra di Liscio Vanessa Silvagni.

Domenica alle 20 un incontro dedicato al ruolo della Provincia per il territorio, con il presidente Enzo Lattuca; la serata prosegue con I Caiman.

La settimana prossima, lunedì alle 20 interverranno il capogruppo del Pd in Regione Emilia-Romagna, Paolo Calvano, e la consigliera regionale Valentina Ancarani, poi il palco sarà per Davide Pacini. Martedì, alle 20, appuntamento con l’eurodeputato Stefano Bonaccini, a seguire il tributo a Ligabue con la Liga Band. Mercoledì interverranno il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani e il segretario territoriale Monti, poi musica dance ’80-’90 e 2000 con i Cluedo. Giovedì 28, alle 20 l’eurodeputato Brando Benifei; poi si balla con l’orchestra Maria Grazia Pasi insieme a Gabriele Zaccherini e Marco Negroni.

Ultime due serate: venerdì 29 alle 20, sul palco interverranno l’assessora regionale Gessica Allegni e il consigliere regionale Daniele Valbonesi: a seguire ballo e spettacolo con l’orchestra Luca Bergamini e sabato 30 chiusura con Sofia & Ale.

Matteo Bondi