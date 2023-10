Pd, la squadra di Allegni. C’è Gasperini con alcuni dei suoi. In segreteria anche una ‘sardina’

La neoeletta segretaria del Pd Gessica Allegni ha presentato la nuova segreteria e gli organismi dirigenti dell’unione territoriale dei democratici, scaturiti dall’assemblea di venerdì sera. Oltre ai quaranta membri della direzione – organo di indirizzo politico – sono stati individuati l’ufficio di presidenza e i membri della segreteria, cioè coloro che affiancheranno la segretaria nello svolgimento del compito che le hanno affidato gli iscritti. E, anche se certamente non era scontato, a scorrere i nomi dei designati trova conferma la volontà annunciata dalla Allegni: quello di dare un adeguato spazio ai sostenitori del concorrente, dando vita ad una segreteria che potesse definirsi unitaria.

Il segnale appare evidente fin dai membri designati all’ufficio di presidenza, con al vertice Enrico Monti affiancato da Tania Romualdi, formatrice (in quota Gasperini) e da Elisa Leoni, vicesindaca di Bertinoro, attualmente dipendente Ausl (pro Allegni). Assolutamente equilibrata anche la composizione dei sette membri della segreteria: c’è lo stesso rivale nella consultazione dei circoli, Alessandro Gasperini, che assume la responsabilità del programma. Ci sarà Aureliano Ronchi, 70 anni, un passato nella Cgil ed ex presidente della precedente assemblea, che si occuperà dell’organizzazione, feste e tesseramento: è stato anche lo storico coordinatore del quartiere Carpinello ed è in quota Allegni.

Matteo Zattoni (pro Gasperini), consigliere comunale e poeta, è il nuovo responsabile della formazione politica. Maria Teresa Vaccari, ex segretaria del Pd della città di Forlì, ha affiancato Gessica non solo nel congresso ma anche come coordinatrice della mozione Schlein alle primarie nazionali: lei si occuperà della comunicazione. C’è posto anche per Andrea Canali, coordinatore della segreteria, ingegnere poco più che trentenne, amico di Allegni; Serena Bambi, pensionata, ex impiegata nel comune di Portico (pro Gasperini) avrà il compito di rapportarsi coi circoli. Moreno Zoli, esponente della società civile, proveniente dal movimento delle Sardine, ha fondato l’associazione ‘Station to Station’ e con Allegni ha fatto parte del Comitato per Schlein segretaria: lui si occuperà dei rapporti con le associazioni.

Insomma, una partenza che sembra mettere tutti d’accordo.

Ne è convinta anche la consigliera Elisa Massa, che è stata una sostenitrice di Alessandro Gasperini: "Si respira un buon clima, si può dire che la segreteria e tutti gli organismi dirigenti hanno una composizione equilibrata". All’orizzonte, ora, ci sono le prossime elezioni amministrative. Con la necessità, ormai impellente, di individuare i candidati sindaci.

Paola Mauti