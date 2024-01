Pd, le possibili alleanze. Pronti a dialogare i 5 Stelle

Il campo largo a cui il Pd guarda per cercare di tornare a vincere a Forlì, dopo la sconfitta del 2019, è un’area politica non meglio definita che potrebbe andare da Italia Viva e Azione, l’ex Terzo Polo, fino al Movimento 5 Stelle e alle formazioni di sinistra. Oltre, naturalmente, a vari esponenti della società civile. La stessa che si presenta nelle liste civiche, a cui anche lo stesso sindaco uscente, Gian Luca Zattini, punta per cercare di essere confermato per un secondo mandato. Si dovrebbe svolgere in questi giorni il primo incontro con le probabili forze alleate per divenire a un accordo sul programma e anche sul nome del candidato sindaco.

I Dem mettono sul piatto Graziano Rinaldini, ma sono aperti a valutare nomi alternativi proposte dagli alleati. A questo tavolo, al momento, non sembra essere stata invitata Italia Viva che, a detta del coordinatore provinciale, sta già dialogando con Zattini. Mentre il coordinatore forlivese di Italia Viva, Leonardo Gallozzi, lascia aperto qualche spiraglio. "Al momento stiamo definendo le nostre linee guida – afferma –. Dopo siamo aperti a dialogare senza preconcetti con chiunque, senza guardare le ideologie, né tantomeno i nomi. Quello che sarà dirimente per noi, saranno i programmi che dovranno essere in sintonia con le linee guida di cui sopra. Nei comuni del forlivese che andranno al voto decideremo caso per caso con chi eventualmente allearci o se andare direttamente da soli".

Il Movimento 5 Stelle, che in consiglio comunale si trova all’opposizione con due consiglieri e che cinque anni fa corse da solo, sta valutando il da farsi, come spiega il coordinatore provinciale Mauro Frisoni che, però, delimita già il campo di gioco. "Eventuali incontri e possibili alleanze – spiega –, potranno avvenire solo con le forze del campo progressista. È quello che prevede la nostra linea politica". Se alleanza sarà, quindi, lo sarà con il campo di centrosinistra. Sul nome di Rinaldini proposto dai Dem, Frisoni ha precisato: "Non mi sembra che al momento ci sia nulla di ufficiale – afferma –. Il dialogo rimane aperto e saremo pronti a collaborare, nella speranza che si raggiunga una sintesi, in modo da presentare un’alternativa convincente e vincente da contrapporre a Zattini".

Matteo Bondi