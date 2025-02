Pd, Monti segretario: "Una vittoria del partito. Più giovani protagonisti"

Enrico Monti, lei succede all’unanimità a Gessica Allegni, ma due anni fa sosteneva Alessandro Gasperini, che ha conteso durante il congresso proprio la segreteria ad Allegni. E’ una rivincita?

"E’ invece la vittoria del Partito Democratico e il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto da Gessica in questi anni. Abbiamo saputo mettere da parte le divisioni del passato. Gessica è stata la segretaria di tutti e io lo sarò altrettanto".

Come sta il Partito Democratico?

"Il Partito Democratico forlivese si conferma un punto di riferimento politico locale imprescindibile, riconosciuto anche da chi ci osserva dall’esterno. Un progetto di centro-sinistra, oggi più che mai, non può prescindere da un Pd unito e coeso. Solo restando compatti e solidali, possiamo contrastare una destra incapace, che preferisce abbaiare invece che proporre soluzioni concrete per i bisogni dei cittadini, una destra che fa male al Paese perché figlia di certi retaggi culturali che vanno assolutamente superati".

Continuerà il percorso di unità intrapreso in questi due anni?

"Assolutamente sì. Si tratta di un percorso che affonda le sue radici nel solido lavoro svolto finora, in particolare a partire dall’ultimo congresso del 2023, e che guarda al futuro con coraggio e determinazione. La strada intrapresa è quella corretta, i risultati ottenuti lo testimoniano, ma non dobbiamo accontentarci. È necessario proseguire con umiltà e risolutezza, consapevoli che le sfide che ci attendono sono impegnative e che il nostro impegno deve essere costante".

Quali i suoi obiettivi?

"Amministrativamente, il primo obiettivo, che mi sta profondamente a cuore, è lavorare per tornare a governare a Forlì. Dobbiamo tornare a prenderci cura della città capoluogo, con la responsabilità e l’attenzione che merita".

Le altre priorità?

"Vogliamo riavvicinarci alle persone, soprattutto dove la nostra presenza si è affievolita, attraverso un piano di riattivazione dei Circoli, ascoltando le esigenze locali e formulando proposte concrete per lavorare insieme, anche in vista delle elezioni amministrative nei comuni montani".

Durante l’assemblea ha proposto la creazione della consulta degli eletti.

"Si tratta di un organismo previsto dal nostro statuto e credo che possa essere molto importante avere un coordinamento tra rappresentanti istituzionali, sindaci e consiglieri, per condividere strategie, affrontare i problemi del territorio e valorizzare l’esperienza dei nostri amministratori".

Lei è un segretario giovane, punterete ancora di più sulle nuove generazioni?

"Il fatto che io sia considerato giovane è un problema. I giovani veri sono quelli che dobbiamo riavvicinare. In questi anni sono stati pugnalati alle spalle più e più volte. Da questo governo, ma in qualche misura anche quando c’eravamo noi avremmo potuto avere maggior riguardo. Voglio riaprire il circolo universitario al Campus di Forlì, che è un’eccellenza del nostro territorio, perché siano protagonisti sempre, e non solo ogni 5 anni quando ci sono le elezioni".