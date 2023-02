Pd, ora un nuovo leader anche locale? Valbonesi: "Possibile congresso anticipato"

di Matteo Bondi

Le primarie di domenica hanno sancito Elly Schlein come nuovo segretario del Pd. L’esponente dell’ala sinistra del partito ha superato, a livello nazionale, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Ma le conseguenze, anche a livello locale, sono ancora tutte da valutare.

Daniele Valbonesi, segretario territoriale dei dem, nei seggi allestiti nei 15 comuni del Forlivese sono andate a votare 5.841 simpatizzanti del Pd contro i 7.000 sperati: come si spiega questa affluenza?

"Il riferimento dei quasi 7.000 era quello delle primarie svoltesi nel 2019 che fece registrare appunto 6.930 elettori. Riuscire a portare comunque quasi 6.000 persone nei seggi allestiti dai volontari per partecipare alle primarie per me è comunque un buon risultato. Non è una giustificazione, ma domenica il tempo non ha neanche aiutato, in alcuni seggi di montagna abbiamo avuto anche qualche problema con la neve. Sicuramente dobbiamo continuare a lavorare per far crescere questi numeri di partecipazione democratica alla vita del partito".

Lei, personalmente, sosteneva Stefano Bonaccini. Cosa cambia la vittoria della Schlein?

"Io ho votato per Bonaccini, sì. Questo congresso e anche le votazioni di domenica si sono svolte in un bel clima. Adesso convocheremo un’assemblea aperta per parlare di quanto scaturito dal voto e poi, come gruppo dirigente, su come proseguire. Come partito penso che dobbiamo impegnarci molto per cercare la partecipazione attiva dei giovani".

Il suo mandato è comunque in scadenza e aveva aperto alla possibilità di andare all’elezione del nuovo segretario prima della scadenza naturale, in maniera da essere pienamente operativi in vista della tornata elettorale delle amministrative del prossimo anno. È ancora di questa idea?

"Confermo la mia disponibilità a valutare insieme quale sia la cosa migliore da farsi, compresa quella di andare a votare per il segretario territoriale questo autunno".

Il prossimo anno, appunto, Forlì, ma anche molti altri comuni del comprensorio voteranno per il sindaco. Pensa che l’elezione di Schlein segretario possa modificare i ragionamenti finora fatti su nomi e alleanze?

"Ci sono ancora tutti i tempi per poter realizzare ottimi programmi e trovare i nomi che possano al meglio rappresentare le nostre idee di governo locale. Come dicevo, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme su questo".

Ha avuto modo di conoscere Elly Schlein?

"L’ho conosciuta nella campagna elettorale per le regionali e poi nella sua funzione di vice presidente della Regione Emilia Romagna. Non ho dubbi sulle sue capacità, credo potrà fare un grande lavoro e noi, come comitato locale, siamo pronti a lavorare tutti insieme per le sfide che ci attendono".