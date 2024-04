Pd, pronta la lista. Corre Loretta Poggi di San Benedetto. E Polidori, ex Sert

È pronto l’elenco dei 32 candidati che correranno nella lista del Partito democratico alle prossime elezioni amministrative. Una lista votata all’unanimità e con voto palese: sabato i dem la presenteranno alla città presso il circolo Asioli. La riunione che ha portato all’individuazione dei nomi si è tenuta martedì sera, presso lo storico circolo Asioli, in "un clima tranquillo", racconta uno dei presenti. Tra i quali ovviamente c’era il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, che ha esortato tutti "a cercare voti porta a porta", mentre la relazione di apertura dei lavori, affidata alla segretaria territoriale Gessica Allegni, "è stata molto apprezzata".

Il capolista sarà Michele Valli, attuale segretario forlivese, già guida dei giovani dem. Nell’elenco compaiono 18 donne che, quindi, costituiscono la maggioranza. Tra le presenze in lista, compare Alessandro Gasperini, ingegnere e coordinatore dei quartieri Pianta-Coriano-Ospedaletto, già rivale della Allegni all’ultimo congresso di partito. Viene dai quartieri anche Loretta Poggi, precisamente da quello di San Benedetto: è stata un punto di riferimento per gli alluvionati della sua zona.

Tra i primi nomi che trapelano ci sono diversi segretari di circolo: Carla Cecchi dei Romiti (a proposito di alluvione); Flavia Cattani, centro storico; Claudia Fiore, circolo Resistenza. C’è Maria Teresa Vaccari, ex segretaria del Pd cittadino e sostenitrice di Elly Schlein. Confermata poi un’indiscrezione delle ultime settimane: anche Federico Morgagni, capogruppo di Forlì e Co., la lista che nel 2019 sosteneva il candidato sindaco Giorgio Calderoni, correrà coi dem, pur non iscritto al partito. Così come altri nomi della società civile: Riccardo Helg, di Italia Nostra (intervenuto più volte pubblicamente contro il trasferimento della collezione Verzocchi). Porta competenze tecniche anche Edoardo Polidori, medico in pensione, per anni direttore e anima del Sert, il servizio dell’Ausl contro le tossicodipendenze: una grande esperienza in prima linea sui giovani.

Ci sarà qualche rientro: Massimo Freschi, consigliere durante il mandato di Davide Drei. Ma anche Lodovico Zanetti – per tutti Vico –, rientrato nel partito durante l’ultimo congresso nazionale, nel quale ha sostenuto Elly Schlein. Zanetti è segretario della sezione di Forlì dell’Anpi e presidente dell’Uaar cittadino (Unione atei agnostici e razionalisti): ha già dichiarato che lascerà a breve tutte le sue attuali cariche. Infine Giovanni Bucci, assessore allo sport dal 1999 al 2009, con i sindaci Franco Rusticali e Nadia Masini: all’epoca, rappresentava quel Partito Repubblicano che oggi è confluito nella lista civica Forlì Cambia.

E non mancano due poeti: il consigliere comunale uscente Matteo Zattoni e Moreno Zoli, membro della segreteria territoriale del Pd, già attivista delle cosiddette ‘Sardine’: Zoli è stato vittima, pochi mesi fa, di uno spiacevole episodio, quando fu destinatario di una lettera anonima accompagnata da un proiettile.

Paola Mauti