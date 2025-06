Pd, rinnovi nei circoli. Zanotti e Massa confermati. In quattro nel partito regionale

Tra i segretari di circolo confermati in questa tornata congressuale c’era anche Gabriele Nuzzolo, prima che un tragico incidente interrompesse la sua giovane vita. Si sono conclusi in questi giorni gli appuntamenti congressuali anche nei Circoli del Pd forlivese, che hanno contribuito alla riconferma di Luigi Tosiani come segretario regionale.

È stata eletta anche la nuova Assemblea regionale dem, della quale fanno parte anche quattro membri del Pd forlivese: Massimo Gasperini di Modigliana, Elisa Rinaldini di Forlimpopoli, Gianluca Tetto di Forlì e Nicoletta Valbonetti di Predappio.

In alcuni circoli del forlivese sono stati rinnovati anche segretari e direttivi. Jacopo Zanotti è stato riconfermato segretario del Circolo di Ca’Ossi, come anche Stefano Canonici a Castrocaro Terme e Terra del Sole, Elisa Massa è stata rieletta alla guida del Circolo Cava-Villanova. Al Circolo Pd di Civitella-Cusercoli, Lucia Landi succede come segretaria a Ilaria Cangini, mentre Roberto Freddi è stato rieletto a Premilcuore. Marcella Evangelista, è stata eletta al Circolo Romiti, succedendo a Carla Cecchi. A San Martino in Strada è stato riconfermato Francesco Bratti, a Villagrappa Massimo Bondi succede a Michele Valli.

"I congressi sono sempre un’opportunità di confronto e partecipazione – spiega il segretario territoriale Enrico Monti –. Voglio congratularmi con Luigi Tosiani per la sua rielezione: non ha mai fatto mancare la sua presenza sul nostro territorio, spendendosi con dedizione, sono sicuro che sarà così anche nei prossimi anni, noi saremo al suo fianco. A lui e a tutte le segretarie e segretari eletti nei nostri circoli voglio augurare buon lavoro e ringraziarli per essersi messi a disposizione del Partito. Andiamo avanti insieme verso le prossime sfide".

ma. bo.