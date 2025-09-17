Pd, scelto Jacopo Zanotti: "Priorità a lavoro e sanità"

Domenica si è conclusa a Reggio Emilia la Festa Nazionale dell’Unità. Ed è stata anche l’occasione per riunire per la prima seduta la nuova segreteria regionale del Partito Democratico guidata dal segretario, Luigi Tosiani. Tra i 18 componenti vi è anche il forlivese Jacopo Zanotti, avvocato, 41 anni, già consigliere comunale dal 2014 al 2024. Neopapà, la sua compagna di vita è Valentina Ancarani, consigliera regionale del Pd. Nel 2024 Zanotti aveva scelto di non ricandidarsi per una nuova esperienza in municipio. Nei mesi scorsi è stato riconfermato segretario del circolo dem di Ca’ Ossi.

"Voglio ringraziare sia il segretario regionale, Luigi Tosiani, sia il segretario di federazione, Enrico Monti, per la fiducia che mi hanno accordato – afferma Zanotti –. Un ruolo importante per il nostro territorio". Nel descrivere la composizione della nuova segreteria Zanotti tiene a sottolineare la prevalenza di donne al suo interno (due terzi), "a dimostrazione che il Partito Democratico pratica le politiche di genere". Della compagine fanno parte sia amministratori che appartenenti alla società civile, "a dimostrazione del fatto che intendiamo stare vicini alle amministrazioni locali, ma anche interloquire, scambiando idee e opinioni, con la società civile".

Il primo incontro, in gran parte conoscitivo, è anche servito per definire le deleghe di ogni componente. A Zanotti sono state affidate le riforme, pubblica amministrazione e professioni. "Quest’ultima è una delega che sento molto vicina, visto che appartengo a una categoria professionale". E poi spiega: "All’interno della segreteria sono rappresentati tutti i territori della regione, dalle città alle aree interne. Abbiamo un’età media abbastanza giovane, anche se con esperienze politiche consistenti".

La prima riunione, a cui ne seguirà una più operativa a fine mese, si è conclusa poco prima che lo stesso Tosiani salisse sul palco della Festa dell’Unità per accogliere l’intervento finale della segretaria nazionale, Elly Schlein. "Schlein ha lanciato un messaggio forte di unità del partito e del centrosinistra, in alternativa alla destra, esplicitando i punti cardine del nostro operare: il lavoro, il sostegno alle fasce più deboli e la tutela della sanità e della scuola pubblica".

Matteo Bondi