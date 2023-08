Pd, si candida la Allegni "A Forlì un’alleanza larga Vincere è una priorità"

di Matteo Bondi

Un giorno per riflettere e, come aveva promesso, Gessica Allegni ha sciolto la riserva sulla sua candidatura a segretario territoriale del Partito Democratico, accettando la richiesta pervenuta con un appello firmato da 51 iscritti. "Ho appreso dell’appello poco prima di partire per una settimana di ferie – scrive in una nota stampa da Lampedusa –, anche se non mi erano noti i nomi di tutte le persone che lo hanno effettivamente sottoscritto". La Allegni è sindaca di Bertinoro da due anni ed è rientrata nel Pd pochi mesi fa sostenendo la neo segretaria nazionale Elly Schlein. "Non è una scelta che faccio a cuor leggero – afferma –. Soprattutto spero che la spontaneità che caratterizza questa iniziativa sia volta a superare divisioni troppo spesso non fondate sulla politica, ma su personalismi che non mi appartengono. Se dovrà esserci un confronto non potrei mai accettare che venga trasformato in una lotta tra fazioni e, in questo senso, la trasversalità delle storie e delle scelte politiche dei nomi che leggo a mio sostegno mi conforta sulla possibilità che si possa finalmente aprire una fase nuova, diversa, per il Pd forlivese, che merita e necessita di tornare protagonista nella nostra Regione". Quello di Gessica Allegni è il secondo nome nella lista dei candidati, quindi, dopo Alessandro Gasperini, 33enne ingegnere coordinatore dei quartieri Pianta, Ospedaletto e Coriano.

Nella sua risposta la sindaca di Bertinoro esprime anche le priorità su cui intende basare il suo eventuale ruolo di segretario. "Intendo mettermi a disposizione di un progetto politico, che credo debba avere alcuni obiettivi di fondo: la ricostruzione post-alluvione che vede il Governo nazionale sordo rispetto al dramma di cittadini, imprese, amministratori e di fronte a cui è necessario condurre una battaglia politica senza tentennamenti perché arrivino risorse e risposte, subito; la costruzione di un campo politico largo e senza veti per puntare a vincere le elezioni nel Comune capoluogo, con la candidatura a sindacoa più credibile e forte possibile". Tra i temi cita "welfare, sanità, ambiente". E punta alla "costruzione di un partito solido, unito ma non unanimista, con una classe dirigente diffusa, rinnovata e collettiva. A servizio di questi temi, di una squadra, di un orizzonte comune, ci sono".

Infine un pensiero per Bertinoro: "Non toglierò tempo all’attività dell’amministrazione. Se dovessi assumere il ruolo di segretaria del Pd saprò tenere in equilibrio e con la necessaria autonomia, i due impegni".