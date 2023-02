Pd, si presenta Cuperlo "Ora un partito pluralista"

A pochi giorni dall’individuazione dei candidati del Pd da sottoporre alle primarie, Gianni Cuperlo ha incontrato ieri a Forlì i suoi sostenitori. La riunione, organizzata dall’ex presidente del consiglio comunale Paolo Ragazzini, è stata introdotta da Daniele Valbonesi, segretario della federazione dem. "Abbiamo un governo di destra e facciamo opposizione con difficoltà – ha detto –. Ma con questo dibattito ci stiamo rimettendo in gioco".

Ed è quindi arrivato Cuperlo, che non si è risparmiato nello spiegare la sua idea di partito: ("Serve un partito che valorizzi il pluralismo") e anche quale identità darsi per ritrovare una connessione con quel popolo di sinistra che si è allontanato. "Per noi la politica è passione – ha sottilineato l’esponente che ha presentato la piattaforma ‘Promessa democratica’–. E questo congresso è molto importante, perché è in discussione non solo la scelta della nuova segretaria, ma il fatto di ricollocare il progetto di questo partito".

Usa poi la metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto per spiegare la situazione attuale del Partito Democratico: "Il bicchiere è mezzo pieno, perché siamo l’unico partito che sta aprendo questo dibattito. Inoltre, gli altri sono partiti personali. Ma dobbiamo anche vedere il bicchiere mezzo vuoto, perché abbiamo subìto due scissioni, cambiato nove segretari e perso sei milioni di voti, senza domandarci come mai, per poi scoprire che i voti persi sono delle classi sociali più fragili, di coloro che avrebbero dovuto trovare nel Pd un sostegno".

E allora quali battaglie far proprie, quale identità assumere? "Dobbiamo darci una nuova cultura, mentre abbiamo assunto il linguaggio degli altri, adottato frasi come ‘non metteremo le mani nelle tasche degli italiani’, accettato la riduzione dei parlamentari e, per inseguire il consenso, il taglio al finanziamento pubblico ai partiti".

Quanto alla destra al governo, "qui non c’è un rischio di un colpo di Stato come a Brasilia, ma la cultura di questa destra preoccupa". Infine sottolinea: "Ho molta stima degli altri candidati. Dobbiamo superare la logica delle filiere e pensare a una leadership collettiva".

Paola Mauti