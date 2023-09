Pd, si scalda il congresso. Gasperini ‘frena’ Rinaldini

Prova a mettere un freno al balletto delle ipotesi, che riguarda il candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime amministrative cittadine, l’aspirante segretario territoriale del Pd forlivese Alessandro Gasperini. Il nome tornato caldo dopo il ‘no’ di Maria Giorgini, come riportato dal Carlino di domenica, è quello di Graziano Rinaldini. Il quale, peraltro, aveva già declinato l’invito assicurando di volersi dedicare al volontariato.

"Ritengo che ogni trattativa condotta privatamente non sia rappresentativa delle posizioni del Partito Democratico", dice Gasperini in una nota, come a voler escludere valutazioni di ordine politico e men che meno personali, ma solo facendone una questione di metodo: "Considero di grande valore i nomi emersi. Tuttavia, come candidato segretario – sottolinea, facendo anche riferimento al congresso che lo vede opposto alla sindaca di Bertinoro Gessica Allegni –, ritengo che il percorso per la scelta del candidato sindaco di Forlì debba passare prima di tutto dagli organismi interni, che saranno composti solamente al termine del congresso, che si concluderà il 30 settembre. E da un largo percorso di partecipazione, attraverso associazioni del territorio, rappresentanti del mondo del lavoro e delle imprese, e soprattutto dal dialogo con le forze politiche intorno alla nostra che condividono con noi l’obiettivo di una città più giusta e solidale". Graziano Rinaldini è un sostenitore della sua rivale Gessica Allegni, tanto da aver firmato per la sua candidatura.

Intanto, dopo le dimissioni di Daniele Valbonesi, presso i circoli del Pd procedono le consultazioni per la nomina del segretario, che andranno avanti fino al 30 settembre. E continua, contro ogni previsione della vigilia, il vantaggio di Gasperini sulla Allegni: rispetto ai dati pubblicati domenica, il 34enne ingegnere ha incrementato il proprio vantaggio, 32 delegati a 24. Ne ha ottenuti 6 a San Martino in Strada, contro i 3 della Allegni; 2-0 il conteggio alla Cava e 2-1 ai Romiti. Tuttavia mancano ancora ben 12 circoli (si è votato in 14): ieri sera si è espresso il Forese, oggi tocca a Cusercoli (il cui circolo copre anche Civitella) e Panighina, ovvero il circolo di Bertinoro in cui Gessica Allegni è di casa. Domani sera si esprimeranno invece gli iscritti di Villagrappa e Villarotta (per tutti i quartieri sulla Cervese). La sfida andrà avanti ancora tutta questa settimana.

Paola Mauti