Continuano gli incontri nei circoli del Pd di Forlì e Comprensorio in vista del congresso costituente. A Bertinoro l’appuntamento è in programma stasera alle 20,45, nel circolo di Panighina (via Consolare 2563). Domani alle 20,30 si riuniscono invece i circoli forlivesi Ospedaletto-Foro Boario e Forese alla Sala della Taverna Verde (via Somalia 2); nella stessa giornata anche il circolo Resistenza-F.lli Spazzoli tiene la riunione: appuntamento alle 18,30 nella sede di via Decio Raggi 24. Anche alla sezione di Villagrappa incontro domani, alle 20, al circolo Pescaccia in via Ossi 36. Nella stessa serata si tiene infine la riunione a Vecchiazzano, pure in questo caso alle 20, al circolo Pd di via Castel Latino 51.