Pd, summit in attesa delle primarie

Entra nel vivo la fase costituente del partito democratico: domani 9.30 è in calendario un incontro pubblico nel salone comunale di Forlì promosso da Pd e Articolo1 che vedrà anche i video messaggi dei garanti nazionali Enrico Letta e Roberto Speranza e, in presenza, di Luigi Tosiani e Roberta Agostini, componenti del comitato costituente. "Sarà l’occasione – dichiara il segretario territoriale Daniele Valbonesi – per condividere il percorso che stiamo attraversando e che si concluderà con le primarie aperte nel prossimo febbraio. In un momento complesso per le forze progressiste in tutto il mondo – prosegue il segretario Dem – e dopo la sconfitta subita alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, è evidente che dobbiamo capire cosa sia successo, e cosa sta accadendo in una società in forte cambiamento, e con che partito riprendere le battaglie per un paese più giusto, che combatta le disuguaglianze, che metta al centro i temi del lavoro, della sanità e della conoscenza e abbia chiaro che la prima emergenza è il contrasto ai cambiamenti climatici".

All’incontro di domani interverranno inoltre lo stesso Valbonesi e Monica Fucchi, coordinatrice Articolo Uno. Nel frattempo si allunga l’elenco degli amministratori del forilvese che hanno manifestato il proprio sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini alla guida del Pd, sottoscrivendo il manifesto a cui già hanno aderito oltre mille amministratori locali di tutta Italia. "Con Bonaccini possiamo realizzare il sogno di un partito riformista che contrasti le disuguaglianze e promuova un’Italia delle comunità territoriali, in cui la tutela dei beni comuni, delle persone e dei loro bisogni sia centrale. Insieme possiamo realizzare il sogno di un partito nel quale i territori siano finalmente protagonisti".

Tra i sindaci troviamo: Roberto Cavallucci (Meldola); Jader Dardi (Modigliana); Elisa Deo (Galeata); Milena Garavini (Forlimpopoli) e Daniele Valbonesi (Santa Sofia). Invece sono 19 gli amministratori locali tra assessori, consiglieri comunali, capigruppo, vice sindaci, presidenti del consiglio e vice presidenti: Tommaso Anagni (Santa Sofia); Valentina Ancarani (Provincia Forlì-Cesena); Davide Baraghini (Bertinoro); Patrizia Campacci (Castrocaro); Gianluigi Cerrone (Civitella); Antonio Dattoli (Civitella); Angelo Evangelisti (Forlimpopoli); Roberto Freddi (Premilcuore); Wilma Giorgetti (Bertinoro); Isabel Guidi (Santa Sofia); Soufian Hafi Alemani (Forlì); Elisa Leoni (Bertinoro); Lorenzo Lonzardi (Forlimpopoli); Ilaria Marianini (Santa Sofia); Enrico Monti (Forlimpopoli); Goffredo Pini (Santa Sofia); Mirna Tampieri (Forlimpopoli); Matteo Zanchini (Santa Sofia) e Jacopo Zanotti (Forlì).

